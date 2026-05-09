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Bari, smantellata la vecchia edicola in piazzetta san Pasquale: “Dopo anni di segnalazioni”

Il consigliere Gianfranco Iannola: "Risultato dal duplice valore, la soddisfazione di aver dato risposta a un problema e la consapevolezza del valore affettivo di questi luoghi"

Pubblicato da: redazione | Sab, 9 Maggio 2026 - 09:55
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  • 22 sec

Dopo anni di segnalazioni e richieste da parte dei residenti del Municidio 2 è stata smantellata la vecchia edicola in piazzetta san Pasquale. Lo anuncia il consigliere Gianfranco Iannola evidenziando che si tratta di un prezioso traguardo per la comunità che da tempo chiedeva maggiore attenzione al decoro urbano.

“Dopo anni di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini del Municipio II, è stata finalmente smantellata la vecchia edicola in piazzetta San Pasquale – evidenzia – per me, che in questa piazzetta ho i ricordi della mia infanzia, è un risultato con un duplice valore: da un lato la soddisfazione di aver dato risposta a un problema concreto di decoro urbano, dall’altro la consapevolezza del valore affettivo di questi luoghi.  Come consigliere, non potevo esimermi dal farmi portavoce delle istanze dei residenti. Ringrazio l’assessore Domenico Scaramuzzi e la presidente Alessandra Lopez, nonché la commissione LL.PP di cui faccio parte per aver ascoltato le richieste e per l’impegno profuso nel portare a termine l’intervento”, conclude.

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