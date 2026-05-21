Bari, disagi per i cantieri del Brt nel Municipio II: segnalate irregolarità

Il comitato cittadino No Brt Municipio 2 denuncia quanto sta accadendo in queste ore in viale della Costituente, dove i lavori proseguono continuando a provocare gravi disagi a residenti, commercianti e automobilisti della zona.

Sin dalle prime ore della mattinata, il comitato ha raccolto numerose segnalazioni relative alla presenza di polvere all’interno delle attività commerciali, in particolare dei bar presenti nell’area interessata dal cantiere, con evidenti rischi sotto il profilo igienico-sanitario e pesanti ripercussioni sulle normali attività lavorative.

I lavori hanno inoltre ostacolato e rallentato in maniera significativa lo scorrimento del traffico veicolare, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione, compreso il transito degli autobus di linea urbana ed extraurbana.