Stretta sul caporalato nel Barese, scoperti lavoratori irregolari e violazioni alla sicurezza: due denunce

Lavoratori irregolari, assenza di visite mediche e dipendenti senza dispositivi di protezione. È quanto emerso durante una serie di controlli straordinari “anticaporalato” eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Bari insieme al Nucleo ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno riguardato due aziende della provincia barese, tra Putignano e Conversano.

Nel primo caso i controlli sono stati eseguiti in un’azienda agricola di Putignano operante nel settore degli ortaggi, dove sarebbe stata accertata la presenza di un lavoratore irregolare. Nel secondo intervento i militari hanno ispezionato un’azienda di Conversano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, undici lavoratori non sarebbero stati sottoposti alle visite mediche previste, mentre nessuno dei 49 dipendenti presenti sarebbe stato dotato di dispositivi di protezione individuale né formato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al termine delle attività ispettive i titolari delle due aziende sono stati denunciati in stato di libertà per presunte violazioni della normativa sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Complessivamente sono state contestate sanzioni per oltre 53mila euro. I procedimenti sono attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere eventualmente accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra le parti.