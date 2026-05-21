Bari, lunghe attese in aeroporto per un taxi: “Alle 20.35 non c’era nulla”

Ancora disagi nell’aeroporto di Bari-Palese per le attese dei taxi. L’ultima denuncia corre sui social, a segnalarlo un cittadino che arrivato a Bari nella serata di ieri, alle 20.35 era “ancora” in attesa di un taxi per raggiungere un centro cittadino. “Taxi in aeroporto di Bari. Questi sconosciuti. Ore 20:35. Non le 00:35”, ha evidenziato il cittadino. Parole a cui fanno eco quelle di altri che adesso puntano il dito contro un incremento delle corse nelle ore notturne a discapito di quelle serali. “A Bari ci vuole molta pazienza” – denuncia infine un altro cittadino.

Immediata la risposta dei tassisti, in particolare da Vittorio Pantaleo, sindacalista dell’Usb. “Ieri i taxi c’erano alle 20.30, ma si erano accavallati aerei in ritardo e per questo c’è stata un po’ d’attesa. Ci sono corse confermate alla radio. Tra traffico, aerei in ritardo e disagi sul vialone con persone che continuano ad attendere in doppia fila, è normale un po’ d’attesa”, conclude.