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Lavori alle condotte idriche, rubinetti a secco a Monopoli

Per otto ore

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Maggio 2026 - 13:50
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  • 28 sec

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monopoli (BA). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere idriche sulla condotta che da Fasano (BA) alimenta alcune vie e contrade di Monopoli (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 26 e il 27 maggio 2026 alle utenze nelle seguenti vie/contrade: Via Cosimo Turi, c.da S. Stefano, c.da Lamandia, c.da Losciale, località Capitolo, c.da Lamalunga, c.da L’Assunta, c.da S. Antonio d’Ascula, c.da Macchia di Monte, c.da Vagone dell’abitato di Monopoli (BA).

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 20:00 del 26 maggio con ripristino alle ore 04:00 del 27 maggio.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

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