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Aumento Irpef in Puglia, il centrodestra pronto a scendere in piazza

Previsto flash mob davanti alla Regione, ecco quando

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 09:43
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L’aumento dell’addizionale Irpef in Puglia accende lo scontro politico e porta la protesta in piazza. I consiglieri regionali del centrodestra hanno annunciato un flash mob in programma mercoledì 27 maggio, alle ore 12, davanti alla sede della Presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro a Bari. La manifestazione nasce contro l’incremento delle tasse regionali deciso per coprire il disavanzo della sanità pugliese. Secondo quanto denunciato dalle opposizioni, gli aumenti peseranno direttamente sulle buste paga e sulle pensioni già a partire dal prossimo mese di giugno.

A promuovere l’iniziativa sono i capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale: Paolo Pagliaro di Fratelli d’Italia, Paride Mazzotta di Forza Italia, Fabio Saverio Romito della Lega e Luigi Lobuono del gruppo Misto. “Il centrodestra, unito, scende in piazza per dire no all’aumento delle tasse con l’addizionale Irpef deciso dal presidente Decaro per ripianare i debiti della sanità”, si legge nella nota congiunta diffusa dai consiglieri regionali. Gli esponenti dell’opposizione parlano di una misura “ingiusta” e sostengono di raccogliere il malcontento di molti cittadini pugliesi contrari all’aumento della pressione fiscale in una fase economica già difficile per famiglie e lavoratori. “Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”, aggiungono i promotori del flash mob, annunciando anche ulteriori iniziative di protesta che, nei prossimi giorni, potrebbero coinvolgere diversi Comuni del territorio pugliese.

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