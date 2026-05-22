Erba alta e forasacchi a Bari, monta la protesta dei cittadini: “Prigionieri dell’assenza di manutenzione”

Erba alta, aree verdi impraticabili e rischio forasacchi per gli animali. È ancora protesta nei quartieri di Bari per la manutenzione del verde pubblico, con segnalazioni che nelle ultime settimane si stanno moltiplicando in diverse zone della città, dal San Paolo fino ad altri quartieri periferici e semicentrali.

L’ultima denuncia arriva dai social e riguarda via Cacudi, al quartiere San Paolo, dove una residente ha denunciato con un lungo post sui social lo stato di abbandono delle aree verdi che costeggiano piazza Europa. “Se sarò costretta a portare i miei cani dal veterinario a causa dei forasacchi o simili, presenterò il conto al Comune di Bari”, scrive la cittadina nel post, diventato in poche ore oggetto di commenti e condivisioni da parte di altri residenti esasperati dalla situazione.

Nel mirino finiscono soprattutto l’erba alta e la mancata manutenzione dei prati pubblici: “È una vergogna la non curanza e l’abbandono delle pochissime aree verdi presenti sul quartiere. Questa è via Cacudi, tutto il viale che costeggia piazza Europa è in queste condizioni”. La donna denuncia anche le difficoltà quotidiane per chi passeggia con cani o bambini: “Le piante sono così alte che cani e bambini ci si perdono dentro. Tra l’altro non è possibile neanche raccogliere i bisogni dei propri cani e questo mi dispiace molto, ma è davvero impraticabile”.

Uno dei problemi maggiormente segnalati riguarda proprio i forasacchi, le spighe selvatiche particolarmente pericolose per gli animali, soprattutto nel periodo estivo, perché possono infilarsi in naso, orecchie e zampe causando infezioni e lesioni. Secondo quanto raccontano i residenti, le segnalazioni inviate al Comune sarebbero numerose e riguarderebbero diverse aree della città. “Ci sono state tantissime segnalazioni in tutto il quartiere eppure nessuno si mobilita per far tagliare l’erba. Non è possibile andare avanti così. Basta”, conclude.