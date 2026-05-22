Bari sempre più vicina alla Francia, al via nuova rotta per Lille: previsti due voli a settimana

Decollerà domani dall’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari il primo volo Volotea diretto a Lille, nuova destinazione estiva che collegherà la Puglia al nord della Francia con due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato. La nuova rotta mette a disposizione oltre 14mila posti e rafforza ulteriormente i collegamenti tra la Puglia e il mercato francese, da anni tra i più interessati alle destinazioni del Sud Italia.

Con Lille salgono a tre le città francesi collegate direttamente da Volotea con Bari, insieme a Bordeaux e Lione. A queste si aggiunge anche il volo Brindisi-Nantes operativo durante la stagione estiva. Il nuovo collegamento punta a intercettare soprattutto il traffico turistico in arrivo dalla Francia, facilitando l’accesso alla Puglia da un’area strategica che comprende il nord del Paese e il confine con il Belgio.

“Con l’avvio del collegamento Bari–Lille compiamo un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Puglia e il mercato francese, da sempre strategico per il nostro territorio per turismo ed economia”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Con questo volo si rende ancora più semplice e immediato per i francesi, che nello scorso anno sono stati circa 400mila, raggiungere la nostra regione e scoprirne le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche”, ha aggiunto. Soddisfazione anche da parte di Volotea. “L’apertura della nuova rotta per Lille consolida il profilo sempre più internazionale della base di Bari”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director della compagnia. Per l’estate 2026 Volotea opererà da Bari un totale di 14 destinazioni: oltre ai collegamenti italiani, francesi e spagnoli, saranno attive anche numerose rotte verso la Grecia e la Croazia.