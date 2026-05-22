L’agenda del fine settimana: gli appuntamenti a Bari dal 22 al 24 maggio

Cosa fare nel fine settimana? Una selezione di eventi in città a cura della nostra redazione; alcune proposte per farvi vivere appieno l’esperienza barese. Festival, appuntamenti per le famiglie e per gli appassionati di cinema e spettacolo.

EVENTI E MOSTRE



Festa del Maggio condiviso, promossa dal Municipio I in programma domenica 24 maggio, in piazza del Ferrarese. L’evento, ideato per celebrare la primavera e i frutti della terra, nasce dal desiderio di ricostruire e valorizzare il percorso identitario del “Maggio di Bari”, una tradizione che, soprattutto negli anni ‘50 (dal 1951 al 1968), riuscì a creare un forte senso di appartenenza e condivisione nella comunità cittadina, con l’organizzazione di eventi di caratura internazionale. Un appuntamento in grado di unire diverse generazioni, animare le strade della città e trasformare Bari in un luogo di incontro, festa e riconoscimento collettivo, in cui i fiori detenevano un ruolo centrale e simboleggiavano l’arrivo della bella stagione.

Il programma prevede:

ore 16: apertura della festa e momenti di gioco

ore 17.30: incontro pubblico “Il Maggio di Bari oggi: tradizione, identità e futuro”, dialogo aperto con realtà culturali e rappresentanti dei quartieri

ore 18.30: laboratori partecipativi e tavoli di confronto tra cittadini e comitati di quartiere per immaginare insieme il Maggio di Bari nei quartieri

ore 19.30: restituzione collettiva e condivisione delle idee emerse per la costruzione di una visione comune

ore 20: chiusura conviviale “Porta un fiore, un’idea o semplicemente la tua presenza. La primavera è di tutte e tutti”.

Torna a Bari dal 22 al 24 maggio la Festa dei Popoli, il Festival interculturale che, giunto alla sua 22esima edizione, promuove l’incontro tra popoli e culture attraverso eventi, spettacoli, concerti e condivisione di tradizioni popolari. Tre giorni di vera e propria festa, con musica, danze, costumi, enogastronomia, artigianato, attività pensate per i più piccoli e un prologo di eventi collaterali che coinvolgeranno la città. Giardino Princigalli, Bari (quartiere Mungivacca)

Prosegue il percorso di animazione sociale e culturale di Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, che trasforma piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti in spazi dinamici di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva.

Fino a sabato 23 maggio, il programma propone un calendario di appuntamenti articolato che intreccia valorizzazione del patrimonio culturale, percorsi educativi dedicati all’infanzia e momenti di animazione partecipata, restituendo alla piazza il suo ruolo di luogo vivo e condiviso. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

IL PROGRAMMA

Sabato 23 maggio Piazza Cesare Battisti

Il libro nero dei colori, Il Filo dei Diritti e Giochi di Strada | ore 09:00–13:00

Una mattinata dedicata alle famiglie che unisce lettura, espressione creativa e gioco condiviso.

Attraverso un percorso inclusivo e intergenerazionale, i partecipanti sperimentano attività sensoriali, riflettono sui diritti e contribuiscono a una narrazione collettiva della città ideale, riscoprendo anche il valore dei giochi di strada.

Storie dal bosco | ore 16:30–19:30

Uno spettacolo animato con pupazzi che conduce bambini e famiglie in un racconto immersivo tra emozioni e immaginazione.

La narrazione affronta temi come la paura, la convivenza e la risoluzione dei conflitti, coinvolgendo attivamente il pubblico in un’esperienza educativa e coinvolgente.

MG Talent Live in Piazza | ore 17:00–20:00

Un format di animazione partecipata che trasforma la piazza in un palco aperto a tutti.

Cittadini e passanti sono invitati a esprimersi liberamente attraverso canto, ballo e performance spontanee, in un clima inclusivo e leggero, accompagnati dalla diretta di MG Radio Battisti. Un’occasione per vivere la piazza come spazio creativo, condiviso e aperto alla partecipazione.

“Maggio dell’Antimafia – Bari, edizione 2026”, un percorso culturale e civile articolato in numerosi appuntamenti che si svolgeranno tra il 21 e il 25 maggio prossimi, in concomitanza con l’anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992. Il programma nasce dalla convinzione che la memoria non sia solo un atto commemorativo, ma un impegno attivo e collettivo: un dovere nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia e un investimento nel futuro delle nuove generazioni. Attraverso linguaggi differenti – il teatro, l’arte urbana, la musica, la scrittura e la ritualità civile – le iniziative costruiscono una narrazione plurale dell’antimafia, capace di raggiungere pubblici diversi, attraversare generazioni e radicarsi nel tessuto vivo della città. Il filo che unisce ogni appuntamento è quello del riscatto: dei luoghi, delle persone e delle storie. Un riscatto che si manifesta nei segni lasciati sui muri, nelle voci che prendono spazio, nelle parole che restituiscono senso e responsabilità, e nei nomi delle vittime innocenti che tornano a navigare sul mare della memoria.

Venerdì 22 maggio ore 18:00 Palazzo Discanno – Trani

“Musica e parole contro le mafie” Cortometraggio, concerto e dibattito.

L’evento pubblico, aperto alla cittadinanza, nella splendida cornice di Palazzo Discanno, sarà moderato da Antonio Stornaiolo. Si svolgerà una riflessione sulla lotta alla mafia tra chi da sempre la combatte, attraverso il dialogo tra Renato Nitti (Procuratore di Trani) e Tiziana Palazzo, moglie di Sergio Cosmai (vittima di mafia) e gli interventi di Francesco Pacini e Giorgio Carpagnano, referenti dell’Associazione Libera contro le mafie. Sarà proiettato un cortometraggio realizzato dall’associazione “I bambini di Truffaut” nell’ambito del progetto “L’edificio della Memoria”, con la presentazione di Giancarlo Visitilli. Seguirà il concerto al pianoforte di Alfonso Soldano, compositore pugliese. A concludere l’artista Alessio Giannone (detto Pinuccio).

Sabato 23 maggio ore 10:30 in contemporanea a Bari, Foggia e Trani

Cerimonia di consegna di murales di arte urbana.

Cerimonia pubblica di consegna alle città di murales di arte urbana a tema legalità e antimafia. Per la città di Bari, il muro individuato con gli uffici tecnici del Comune per la realizzazione del murale è quello posto all’ingresso del Parco “Maria Maugeri”, dal lato di via Napoli, nel cuore del quartiere Libertà.

Per le città di Foggia e Trani, l’individuazione della superficie utile è in corso di verifica.

Le opere verranno realizzate con il coinvolgimento attivo di studenti, volontari e cittadini, dagli artisti Gianfranco Susca (Bari), Silvio Paradiso (Trani) e Paolo Di Cataldo (Foggia). La realizzazione partecipata trasforma il murale in un presidio civile: memoria visibile, educazione permanente e segno concreto di presenza della comunità sul territorio. Le cerimonie si svolgeranno alla presenza di autorità, istituzioni, associazioni.

Sabato 23 maggio Mattina – orario da definire Giardino “Peppino Impastato” – Catino, Bari

Cerimonia di commemorazione della strage di via Capaci promossa dall’associazione culturale Giovanni Falcone alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’ANM – Bari con deposizione corona d’alloro presso “Albero Falcone”.

Sabato 23 maggio ore 17.30 Fortino Sant’Antonio -Bari Concerto finale – Call to Artist musicale.

La CALL ha l’obiettivo di coinvolgere giovani artisti pugliesi (di età compresa tra i 16 e 35 anni) nella produzione di brani originali sui temi della legalità, dell’antimafia, della giustizia e del riscatto sociale. L’iniziativa intende valorizzare la musica come strumento di espressione contemporanea e di partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Una giuria tecnica selezionerà le 12 migliori proposte artistiche, sulla base dei seguenti criteri: coerenza con il tema, originalità e qualità del testo, qualità musicale e interpretativa, capacità comunicativa del brano.

Domenica 26 maggio ore 20.15 Cattedrale di Bari

“Stoc Ddò – Io Sto Qua” Spettacolo teatrale di Sara Bevilacqua.

Monologo teatrale scritto da Osvaldo Capraro, diretto e interpretato da Sara Bevilacqua (produzione Meridiani Perduti). Lo spettacolo racconta la storia vera di Lella Fazio, madre di Michele, quindicenne ucciso per errore in una faida tra clan rivali nei vicoli di Bari Vecchia il 12 luglio 2001. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, Lella ha imposto le esigenze della giustizia ai clan: denunciando, testimoniando, guardando negli occhi chi voleva imporle il silenzio. Non è fuggita: “Stoc Ddò – Io sto qua”. La Cattedrale di Bari accoglie uno spettacolo nato dal cuore della città, restituendolo alla comunità come atto di memoria e di giustizia.

Al termine dello spettacolo, dialogano con l’attrice: Annino Gargano (Questore di Bari), Giuseppe Gatti (Procuratore Aggiunto Bari), Michele Laforgia (Avvocato, legale della famiglia Fazio), Pinuccio e Lella Fazio (genitori di Michele). Modera il dibattito il giornalista Gianni Bianco.

TEATRI e MOSTRE

Teatro Piccinni (Corso Vittorio Emanuele II, 84) Il corpo come spazio di conoscenza, attraversamento e trasformazione: è attorno a questa tensione che si costruisce DAB Festival 26 – DanzaABari 2026, il festival dedicato alla danza contemporanea quest’anno dal titolo “Everybody dance!” in programma dal 24 maggio al 7 giugno 2026 al Teatro comunale Piccinni. In un tempo segnato da mutamenti profondi nelle forme della relazione e della percezione, la danza si afferma come uno dei linguaggi più incisivi nel restituire complessità e immaginari del presente, mettendo in dialogo dimensione poetica, riflessione politica e ricerca artistica.

Promosso dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture-Circuito Teatrale, il festival conta sette spettacoli tra cui un evento speciale diffuso in spazi urbani, cinque esclusive regionali, una prima ed esclusiva nazionale otto momenti tra spettacoli teatrali e performance di danza urbana per consegnare uno sguardo articolato sulle traiettorie della coreografia contemporanea italiana ed europea.

Ad aprire il programma, il 24 maggio, è Humanos della compagnia pugliese Eleina D., concept e regia di Vito Leone Casano e Alberto Mocellin, coreografia di Vito Leone Cassano. Lo spettacolo unisce danza e acrobatica aerea in un ambiente scenico sospeso, interrogando le dinamiche dell’identità e del controllo sociale attraverso un linguaggio fisico energico e visionario. Interpreti: Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Ayrton Lacatena, Antonella Piazzolla, Roberto Vitelli, Samuel Puggioni.

Teatro Kismet (Strada San Giorgio Martire 22) Venerdì 22 maggio Ore 20:00: Spettacolo “Charlot in primo piano”, a cura di Casarmonica. Un evento pensato per tutta la famiglia.

Teatro Petruzzelli (corso Cavour, 12) “Il gobbo del Califfo” di Francesco Casavola.Il programma dettagliato per il weekend prevede:Venerdì 22 maggio (ore 20.30): Prima rappresentazione dell’opera. L’introduzione sarà curata da Gianrico Carofiglio.Sabato 23 maggio (ore 18.00): Replica dell’opera, con introduzione affidata a Giordano Bruno Guerri.Domenica 24 maggio (ore 18.00): Ultima replica dello spettacolo, nuovamente introdotta da Giordano Bruno Guerr

Teatro Team (Via Giustina Rocca) concerto di Cristiano De André, che porterà sul palco il suo “De André Canta De André Best Of Tour 2026”, previsto per venerdì 22 maggio.

Teatro Palatour concerto di Michele Zarrillo.Il cantautore romano si esibirà domenica 24 maggio 2026 alle ore 21:00 con il suo tour “L’elefante e la farfalla”, celebrando i trent’anni dell’iconico brano “Cinque giorni”. Non risultano invece spettacoli in calendario per le serate di venerdì 22 e sabato 23 maggio.

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