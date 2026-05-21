Ruote nella Storia fa tappa a Putignano: sfilata di auto d’epoca targata Aci

Domenica 24 maggio, sarà Putignano ad ospitare una nuova tappa di Ruote nella Storia, il raduno nazionale dedicato agli appassionati di auto storiche e d’epoca promosso da ACI Storico e Automobile Club d’Italia. L’iniziativa è organizzata, in questa occasione, dall’Automobile Club Bari-BAT, presieduto da Francesco Ranieri e diretto da Maria Grazia De Renzo.

L’evento rappresenta un’occasione per unire la passione per il motorismo storico alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico del territorio pugliese. Ruote nella Storia, nato dalla collaborazione tra ACI Storico e I Borghi più Belli d’Italia, punta infatti a promuovere i luoghi simbolo dell’identità italiana attraverso itinerari che intrecciano cultura, tradizioni e paesaggi. Negli anni il progetto ha coinvolto un numero sempre maggiore di località, estendendosi soprattutto ai centri meno conosciuti ma ricchi di storia e fascino. A fare da protagoniste saranno le vetture storiche iscritte ad ACI Storico, testimonianze dell’evoluzione tecnica e stilistica dell’automobilismo italiano ed europeo.

La giornata di Putignano sarà caratterizzata da esposizioni, visite guidate, percorsi panoramici e momenti conviviali dedicati ai sapori del territorio. Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche un percorso “social”, con gli equipaggi chiamati a immortalare alcuni momenti simbolici della manifestazione attraverso fotografie che saranno poi condivise sui canali ufficiali dell’Automobile Club.

-“Riprendiamo il nostro tradizionale tour di Ruote nella Storia con un comune caratteristico del nostro territorio, come Putignano, noto a livello nazionale per il famosissimo Carnevale – ha dichiarato la Direttrice di AC Bari, Maria Grazia De Renzo – Ciliegie e carta pesta saranno le protagoniste di una giornata dedicata alle nostre amate auto storiche. Avremo una novità in questa tappa: la carovana degli iscritti dovrà seguire un percorso certificato nelle due tappe da foto rappresentative dello spirito di Ruote nella Storia, che verranno successivamente pubblicate sui nostri social. Una novità che già sta riscontrando un grande interesse nei nostri iscritti”.-

Tra le auto che prenderanno parte al raduno figurano modelli iconici come Lancia Augusta, Fiat Topolino 500 C, Autobianchi Bianchina Trasformabile, Daimler Saloon V8, MG 1800 Sport Spider B e Peugeot 304.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti in Corso Umberto I, con esposizione statica delle vetture aperta al pubblico. A seguire, le visite guidate al Museo Romanazzi Carducci e la sfilata delle auto storiche lungo le vie cittadine, prima della partenza per un itinerario turistico di circa 20 chilometri nel paesaggio della Murgia dei Trulli.

La manifestazione si concluderà presso Masseria La Lunghiera con un pranzo dedicato alla tradizione gastronomica pugliese e ai prodotti tipici locali.

PROGRAMMA:

Ore 09:00 – Ritrovo e accoglienza partecipanti. Corso Umberto I, Putignano (tratto da Piazza Principe di Piemonte a Via Margherita di Savoia). Registrazione equipaggi. Consegna materiale informativo e gadget. Sistemazione delle auto per esposizione statica aperta al pubblico.

Ore 10:00 – Inizio visite guidate. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi per la visita guidata al Museo Romanazzi Carducci, prevista nella fascia oraria 10:00 – 12:00 con accessi scaglionati.

Ore 12:30 – Fine esposizione e partenza sfilata lungo Corso Umberto I. Partenza itinerario turistico di circa 20 km.

Ore 13:30 – Pranzo conviviale presso Masseria La Lunghiera.

Ore 16:00 – Conclusione dell’evento.