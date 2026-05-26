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Bari, la spiaggetta di Provolina riapre a fine giugno: ecco come cambia il mare di San Cataldo

Pavimentazione drenante, percorsi per disabili e nuove panchine

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 17:53
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  • 2 min
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Proseguono i lavori di riqualificazione del waterfront di San Cataldo: questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico sulla spiaggetta pubblica di Provolina, per verificare l’andamento del cantiere, in vista dell’apertura della stagione estiva.

Per quanto riguarda gli interventi sulla spiaggetta, attualmente sono in corso le lavorazioni sulle pavimentazioni in calcestruzzo drenante, che saranno concluse nei prossimi giorni. Sono state, inoltre, realizzate le strutture di fondazione della zona destinata al blocco con i servizi igienici. Il belvedere è stato ultimato e sono stati realizzati percorsi con Loges e rampe per garantire l’accessibilità della spiaggia. Infine, sono state posizionate le panchine in pietra ed è stata montata una parte della balaustra prevista dal progetto, che sarà completata con il resto della struttura, attualmente in produzione.

Gli interventi per rendere fruibile il primo accesso alla spiaggia saranno completati, da cronoprogramma, in un mese circa: a seguire si procederà con l’ultimazione della zona del blocco bagni.

“Dopo l’inaugurazione del parcheggio al servizio del quartiere San Cataldo, aperto un mese fa e ora funzionante a pieno regime, oggi abbiamo voluto verificare l’andamento dei lavori sulla spiaggetta di Provolina – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. L’obiettivo è invitare tutti a fare il primo bagno al mare, nella spiaggetta riqualificata, alla fine del mese di giugno, quando contiamo di rendere accessibile il primo tratto di spiaggia, completamente rinnovato. Nel corso dell’estate, poi, proseguiranno gli interventi per completare il blocco bagni, oltre alle lavorazioni sul promontorio del Faro. Subito dopo l’estate, a settembre, al termine della stagione balneare, riprenderemo il percorso verso la pedonalizzazione del lungomare di San Cataldo. Intanto, però, concentriamo tutti gli sforzi per restituire quanto prima l’accesso al mare della spiaggetta, che, con i suoi 1200 metri quadri completamente rinnovati, diventerà più moderna, bella e sicura.

Gli interventi di manutenzione degli accessi al mare continuano, lungo tutta la costa cittadina. Negli ultimi giorni, infatti, i cittadini hanno avuto modo di incontrare le squadre impegnate nella manutenzione delle scalette, delle ringhiere e delle discese a mare sul litorale nord, tra Santo Spirito e Palese: i lavori sul Municipio V continueranno ancora per qualche giorno”.

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