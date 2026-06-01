Avrebbe commesso furti in abitazioni e box auto nel Metapontino, un arresto a Bari

Annunci

Un uomo stato arrestato a Bari nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato su una serie di furti commessi tra Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri, nel Materano. Gli investigatori sono ora sulle tracce degli altri componenti della banda, ritenuta responsabile di numerosi colpi messi a segno tra la fine di gennaio e la metà di aprile.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, ha consentito di ricostruire una lunga sequenza di furti ai danni di abitazioni, locali seminterrati e box auto situati all’interno di complessi condominiali. Secondo quanto emerso, ai reati denunciati si aggiungerebbero almeno altri quindici episodi rimasti incompiuti e mai formalmente segnalati dalle vittime.

I malviventi avrebbero agito utilizzando tecniche di effrazione particolarmente sofisticate, prendendo di mira soprattutto garage e pertinenze condominiali. Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Policoro hanno permesso di raccogliere diversi elementi investigativi, tra cui immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate dai furti. Determinante, secondo gli investigatori, è stata anche la conoscenza delle modalità operative riconducibili alla criminalità georgiana, spesso specializzata in questo tipo di reati predatori.

Le indagini proseguono per identificare e rintracciare gli altri presunti componenti del gruppo criminale, ritenuto responsabile di decine di colpi nel territorio del Metapontino. Come previsto dalla legge, la posizione dell’arrestato sarà valutata nelle successive fasi del procedimento e l’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale nel pieno contraddittorio tra le parti.