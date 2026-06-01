LUNEDì, 01 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,759 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,759 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Avrebbe commesso furti in abitazioni e box auto nel Metapontino, un arresto a Bari

Gli investigatori sono ora sulle tracce di altri componenti della banda

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Giugno 2026 - 14:46
polizia
  • 57 sec
Annunci

fal


Un uomo stato arrestato a Bari nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato su una serie di furti commessi tra Policoro, Scanzano Jonico e Nova Siri, nel Materano. Gli investigatori sono ora sulle tracce degli altri componenti della banda, ritenuta responsabile di numerosi colpi messi a segno tra la fine di gennaio e la metà di aprile.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, ha consentito di ricostruire una lunga sequenza di furti ai danni di abitazioni, locali seminterrati e box auto situati all’interno di complessi condominiali. Secondo quanto emerso, ai reati denunciati si aggiungerebbero almeno altri quindici episodi rimasti incompiuti e mai formalmente segnalati dalle vittime.

I malviventi avrebbero agito utilizzando tecniche di effrazione particolarmente sofisticate, prendendo di mira soprattutto garage e pertinenze condominiali. Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Policoro hanno permesso di raccogliere diversi elementi investigativi, tra cui immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate dai furti. Determinante, secondo gli investigatori, è stata anche la conoscenza delle modalità operative riconducibili alla criminalità georgiana, spesso specializzata in questo tipo di reati predatori.

Le indagini proseguono per identificare e rintracciare gli altri presunti componenti del gruppo criminale, ritenuto responsabile di decine di colpi nel territorio del Metapontino. Come previsto dalla legge, la posizione dell’arrestato sarà valutata nelle successive fasi del procedimento e l’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in sede processuale nel pieno contraddittorio tra le parti.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Code per lavori stradali: da oggi...

Chi viaggia in auto in Italia durante i mesi estivi potrà...
- 1 Giugno 2026
Attualità

Gaza, cresce la preoccupazione. Decaro: «Nessuna...

Cresce la preoccupazione per la mancanza di notizie riguardanti Domenico Centrone,...
- 1 Giugno 2026
Dalla città

Contrasto alla solitudine e supporto ai...

Al via da oggi la nuova edizione di SAVES, il progetto...
- 1 Giugno 2026
Puglia

Ulivi salvi in Puglia: il Tar...

Una sentenza del Tar Puglia rimette al centro del dibattito la...
- 1 Giugno 2026