Gaza, cresce la preoccupazione. Decaro: «Nessuna notizia degli attivisti della Flotilla»

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Cresce la preoccupazione per la mancanza di notizie riguardanti Domenico Centrone, Dina Alberizia e gli altri attivisti e attiviste del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza. Da giorni, infatti, non emergono informazioni verificate sulle loro condizioni né sul loro stato di sicurezza.

A richiamare l’attenzione sulla vicenda sono il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta, che sollecitano un intervento delle istituzioni nazionali per fare chiarezza sulla situazione.

“Il protrarsi del silenzio sulla situazione del concittadino pugliese Domenico Centrone, di Dina Alberizia, originaria di Foggia, e degli altri attivisti e attiviste del convoglio umanitario della Global Sumud Flotilla diretto a Gaza, desta notevole preoccupazione. Da giorni non vi sono notizie verificate sulle loro condizioni e sul loro stato di sicurezza. È una situazione che non deve essere sottovalutata. Per questo, chiediamo al Governo italiano di attivare senza ulteriori indugi tutti i canali diplomatici disponibili, a livello bilaterale e internazionale, per ottenere informazioni certe, garantire la tutela degli attivisti coinvolti e favorirne il rientro nel più breve tempo possibile”.

I due rappresentanti della Regione sottolineano inoltre che continueranno a seguire gli sviluppi della vicenda. “Continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione perché il rispetto dei diritti umani, la protezione delle persone impegnate in missioni umanitarie e la trasparenza sulle loro condizioni non possono essere avvolti dal silenzio”.