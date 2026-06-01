Giugno di scioperi in tutta Italia: a rischio trasporti pubblici, treni e collegamenti marittimi

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Si preannuncia un mese di giugno particolarmente complesso per chi viaggia. Sono numerose, infatti, le agitazioni sindacali già proclamate nel settore dei trasporti, con possibili disagi che interesseranno autobus, tram, treni e collegamenti marittimi in diverse città italiane. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, il 10 giugno è previsto lo sciopero dei dipendenti Sers di Ravenna dalle 10 alle 22. L’11 e il 12 giugno, invece, si fermeranno i lavoratori di Blujet a Messina. La protesta, indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti, inizierà alle 21.01 dell’11 giugno e terminerà alle 20.59 del giorno successivo, con servizi garantiti nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Numerose anche le mobilitazioni nel trasporto pubblico locale. L’8 giugno saranno interessate diverse città italiane. A Catania i dipendenti Amts sciopereranno dalle 12 alle 16, mentre a Messina il personale Atm si fermerà dalle 16 alle 24. Nella stessa giornata è previsto uno sciopero di 24 ore del personale Seta nelle province di Modena, Piacenza e Reggio Emilia, con il rispetto delle fasce di garanzia. A Foggia, invece, possibili disagi per gli utenti Ataf dalle 8.30 alle 12.30. L’11 giugno toccherà ai lavoratori Amat di Palermo, che incroceranno le braccia dalle 11 alle 15 su iniziativa di Cub Trasporti.

Il 12 giugno sono previste proteste anche a Vicenza, Latina e Potenza. A Vicenza il personale Svt sciopererà dalle 10.59 alle 14.59, a Latina i lavoratori di Csc Mobilità si fermeranno dalle 9.30 alle 13.30, mentre a Potenza è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del personale Miccolis, con servizi garantiti nelle fasce 7-10 e 12-15. Il 14 giugno possibili disagi anche a Firenze. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale Gest, che si fermerà per l’intera giornata con fasce garantite tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20, sia i dipendenti di Autolinee Toscane. Il 19 giugno sarà la volta di Udine, dove il personale di Arriva Udine sciopererà per l’intera giornata, garantendo il servizio nelle fasce 6-9 e 12-15. In Puglia, attenzione al 22 giugno quando è previsto uno sciopero di tre ore del trasporto pubblico di Lecce. La protesta, proclamata da Uiltrasporti, interesserà il personale Sgm dalle 9.30 alle 12.30.

Il 23 giugno, infine, sarà una giornata particolarmente delicata per i trasporti. A Napoli il personale Anm si fermerà per quattro ore, dalle 12.45 alle 16.45, mentre a livello nazionale è stato proclamato uno sciopero di otto ore del personale Trenitalia, indetto da Fast Confsal e Orsa Ferrovie, dalle 9.01 alle 17. Un calendario fitto di mobilitazioni che potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione e sugli spostamenti in numerose città italiane, soprattutto in vista dell’avvio della stagione estiva.

Foto repertorio