LUNEDì, 01 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,740 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,740 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, blitz a Poggiofranco contro i motorini selvaggi: 7 scooter irregolari su 10

Undici violazioni in tre ore tra i giovanissimi

Pubblicato da: redazione | Lun, 1 Giugno 2026 - 11:11
polizia
  • 4 sec
Annunci

fal


Controlli a tappeto ieri sera al  “PUNTO X” a Poggiofranco. Sotto esami motocicli e ciclomotori irregolari. Tra i primi 10 controllati, 7 sono risultati irregolari.

Marmitte non omologate, luci non omologate, assenza specchietti. È la nuova moda, modificare motorini nuovi appena acquistati, per distinguersi dagli altri e poi magari mettere qlk foto sui gruppi social. Quale il motivo? “Io non sono come gli altri?” La differenza va sicuramente valorizzata e non l’omologazione, ma non è qst sicuramente il modo giusto.
Una ventina ieri in totale i mezzi controllati nella fascia oraria 22,00/01,00 e 11 in totale le violazioni contestate in città ai motomezzi, tra artt 72 e 78 del codice della strada e transito in aree pedonali.

L’80% dei conducenti era infradiciottenne. I controlli mirati per il rispetto del codice della strada proseguiranno nelle prossime serate.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, blitz a Poggiofranco contro i...

Controlli a tappeto ieri sera al  "PUNTO X" a Poggiofranco. Sotto...
- 1 Giugno 2026
Dalla città

Bari, residenti ripuliscono spiaggia di Fesca:...

Quando il senso civico e l'amore per la propria terra superano...
- 1 Giugno 2026
Cronaca

Rapina a mano armata nel supermercato:...

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto...
- 1 Giugno 2026
Dalla città

Bari, giostrai contro il Comune: “Noi...

Le associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante denunciano una situazione che,...
- 1 Giugno 2026