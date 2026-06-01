Bari, blitz a Poggiofranco contro i motorini selvaggi: 7 scooter irregolari su 10

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Controlli a tappeto ieri sera al “PUNTO X” a Poggiofranco. Sotto esami motocicli e ciclomotori irregolari. Tra i primi 10 controllati, 7 sono risultati irregolari.

Marmitte non omologate, luci non omologate, assenza specchietti. È la nuova moda, modificare motorini nuovi appena acquistati, per distinguersi dagli altri e poi magari mettere qlk foto sui gruppi social. Quale il motivo? “Io non sono come gli altri?” La differenza va sicuramente valorizzata e non l’omologazione, ma non è qst sicuramente il modo giusto.

Una ventina ieri in totale i mezzi controllati nella fascia oraria 22,00/01,00 e 11 in totale le violazioni contestate in città ai motomezzi, tra artt 72 e 78 del codice della strada e transito in aree pedonali.

L’80% dei conducenti era infradiciottenne. I controlli mirati per il rispetto del codice della strada proseguiranno nelle prossime serate.