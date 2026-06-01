Ebola, attivate in Puglia le misure di sorveglianza previste dal Ministero: “Nessuna situazione di allarme”

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La Regione Puglia ha attivato le procedure previste dal Ministero della Salute per la prevenzione e la sorveglianza della Malattia da virus Ebola. Lo rende noto la stessa amministrazione regionale, precisando che al momento non esistono situazioni di particolare allarme sul territorio pugliese.

Le misure fanno seguito all’ordinanza ministeriale che riguarda le persone provenienti, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, oppure che abbiano soggiornato nei due Paesi nei 21 giorni precedenti all’ingresso in Italia. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di autosegnalazione entro 24 ore dall’arrivo sul territorio nazionale ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

La Regione ha già trasmesso le indicazioni operative a tutte le Asl, alle aziende ospedaliere, agli Irccs, ai Dipartimenti di prevenzione, ai pronto soccorso, alle unità operative di Malattie infettive, ai medici competenti, alle Prefetture e agli altri enti coinvolti nella rete di sorveglianza. Tra le misure previste figurano l’attivazione immediata dei Dipartimenti di prevenzione, la pubblicazione degli indirizzi e-mail dedicati alle autosegnalazioni e la valutazione dei casi segnalati entro 24 ore, secondo il livello di rischio individuato. Eventuali casi sospetti, probabili o confermati dovranno essere inseriti nella piattaforma regionale IRIS e successivamente trasmessi al sistema nazionale PREMAL.

La Regione ha inoltre individuato due centri di riferimento specialistici per la valutazione clinica ed epidemiologica di eventuali pazienti che dovessero sviluppare sintomi durante il periodo di monitoraggio: la struttura di Malattie infettive universitaria del Policlinico di Bari e quella dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, entrambe afferenti all’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari. Nei casi più complessi sarà possibile richiedere il supporto dell’istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, operativo 24 ore su 24. Dalla Regione viene ribadito che il sistema sanitario pugliese è stato attivato in via precauzionale e che non vi sono elementi che facciano pensare a situazioni di emergenza. Le misure adottate hanno esclusivamente finalità di prevenzione, sorveglianza e pronta gestione di eventuali casi sospetti, in linea con le direttive nazionali e internazionali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione del personale sanitario e all’applicazione delle procedure di sicurezza previste per gli agenti biologici ad alto rischio, con specifiche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e sulle misure di prevenzione delle infezioni. La Regione Puglia continua a mantenere un costante raccordo con il Ministero della Salute, la Protezione Civile nazionale, l’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera e la rete nazionale delle malattie infettive. Infine, l’invito rivolto ai cittadini interessati dalle disposizioni ministeriali è quello di attenersi scrupolosamente agli obblighi di autosegnalazione e automonitoraggio e di contattare il Dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento attraverso gli indirizzi istituzionali messi a disposizione dalle aziende sanitarie.

Foto repertorio