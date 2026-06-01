Sole e caldo estivo a Bari, ma a metà settimana torna il rischio pioggia

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Il ponte del 2 giugno si apre sotto il segno del grande caldo e del sole splendente sul capoluogo pugliese. Sulla città di Bari prosegue infatti senza sosta la fase di assoluta stabilità atmosferica, che sta regalando a residenti e turisti un anticipo d’estate in piena regola già in questo avvio di settimana.

Secondo gli esperti del centro di calcolo di 3bmeteo, i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi per gran parte delle prossime ore, garantendo un forte soleggiamento su tutta la costa. A far notizia sono soprattutto le temperature: i valori massimi si manterranno diffusamente elevati, oscillando tra i 28°C e i 30°C. La colonnina di mercurio toccherà i picchi più alti soprattutto nei quartieri interni e periferici, più lontani dall’effetto mitigatore delle brezze marine. La morsa dell’afa, tuttavia, non è destinata a durare a lungo. Gli stessi meteorologi prevedono un parziale cedimento dell’alta pressione proprio a metà settimana. Tra mercoledì e giovedì l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali determinerà un aumento della nuvolosità e l’insorgenza di qualche isolato fenomeno temporalesco. Il cambio di circolazione d’aria porterà con sé anche un atteso calo termico, con le temperature che scenderanno di qualche grado riportandosi su valori più consoni al periodo.