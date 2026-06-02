Bitonto Cortili Aperti, 770 studenti ciceroni: la città premia le sue “sentinelle della bellezza”

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Hanno fatto da guida a migliaia di visitatori, spiegato storia e architettura, accolto turisti da fuori regione e dall’estero. Venerdì mattina, nella Sala degli Specchi del Comune, i 770 studenti delle nove scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato alla dodicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti” hanno ricevuto il loro attestato. Una cerimonia in clima festoso, che ha chiuso ufficialmente un’edizione da ricordare.

L’evento, inserito quest’anno nella Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, ha registrato un risultato mai raggiunto prima: per la prima volta Bitonto ha conquistato il secondo posto in Puglia per numero di presenze, alle spalle soltanto del Castello Svevo di Bari. A confermarlo è la “Galleria Nazionale De Vanna”, il cui messaggio è stato accolto con orgoglio dagli organizzatori.

«Abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti e attestazioni di stima, soprattutto dai turisti provenienti da fuori regione e dall’estero – sottolinea Lucia Achille, organizzatrice e coordinatrice dell’evento –. Gli studenti sono stati come sempre encomiabili e straordinari per aver fatto da guida a migliaia di visitatori. Il nostro ringraziamento va a tutti questi ragazzi e ai loro docenti. Abbiamo raccolto numerosi giudizi positivi. Ci inorgoglisce il messaggio ricevuto dalla “Galleria Nazionale De Vanna”, perché quest’anno per la prima volta Bitonto ha raggiunto il secondo posto, alle spalle del Castello Svevo di Bari, per numero di presenze. È una manifestazione che continua a crescere, in un percorso lungo 12 anni affrontato insieme all’Adsi Puglia. Un sentito grazie anche ai proprietari di palazzi, cortili e dimore storiche, all’amministrazione comunale, ai parroci che hanno aperto le loro chiese, alle forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato».

Tra le novità di questa edizione c’è l’istituzione della prima targa “Cortile dell’anno 2026”, assegnata dall’Adsi Puglia al Palazzo Sylos-Sersale. A ritirare il riconoscimento sono stati Francesca Acquafredda e Domenico Vacca. «Bitonto Cortili Aperti conferma tutta la sua unicità e il suo grande valore culturale e sociale – dichiara la socia Adsi Elvira Caputi Jambrenghi, che ha collaborato insieme a Luigi Macario e Antonio Marchio –. Gli studenti sono stati davvero preziosi per la buona riuscita dell’evento. La disponibilità dei proprietari delle dimore storiche è stata altresì fondamentale. Il riconoscimento è andato al Palazzo Sylos-Sersale perché è un raro esempio di cortile nobiliare pugliese, in cui la stratificazione storica è integrata nel tessuto urbano del borgo antico della città. Abbiamo consegnato la targa a Francesca Acquafredda e a Domenico Vacca, ma il ringraziamento è rivolto a tutti i condomini che hanno dato la possibilità di visitare questo autentico gioiello architettonico».

A chiudere la mattinata le parole del sindaco Francesco Paolo Ricci, che ha voluto rivolgere un pensiero diretto ai ragazzi. «Gli studenti hanno vissuto un’esperienza particolarmente significativa – ha dichiarato –. Il loro impegno è stato davvero eccezionale. Che questi attestati siano un ulteriore stimolo per fare sempre di più, per essere custodi della storia e delle bellezze della nostra città. Gli studenti hanno dimostrato ancora una volta che quando si lavora in sinergia i risultati arrivano. È un messaggio importante per l’intera comunità».