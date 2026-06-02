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Lavori alle condotte idriche, rubinetti a secco nel Barese

Per dieci ore

Pubblicato da: redazione | Ven, 29 Maggio 2026 - 12:30
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Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’ambito del Progetto Risanamento Reti 4 – “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di distribuzione e nodi idrici al servizio dell’abitato di Cellamare (BA).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 04 giugno 2026 a tutto l’abitato di Cellamare (BA) fatta eccezione per la zona residenziale su via Nicolò Giudice (Terralta) e per le utenze su via Casamassima da via Cavour fino a via Giovanni Falcone.

La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 19:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotti, che saranno dislocate in:

–           Piazza Don Giovanni Bosco (Centro storico)

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