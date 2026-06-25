Bari, ripartono i lavori a Carbonara: via alla fase finale della riqualificazione

Annunci

Riprenderanno domani, venerdì 26 giugno, i lavori di riqualificazione di piazza Umberto, nel quartiere Carbonara. L’intervento, finanziato con fondi Pon Metro, entra così nella fase conclusiva e prevede il rifacimento completo dei marciapiedi in pietra di Trani, che saranno adeguati alle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Contestualmente sarà realizzata anche la rete di fognatura bianca lungo il perimetro della piazza, un’opera ritenuta strategica per migliorare il sistema di raccolta delle acque meteoriche in un’area da tempo soggetta a criticità idrauliche.

Nel frattempo sono già stati completati gli interventi in via Vaccarella, dove è stato realizzato un sistema di captazione delle acque piovane attraverso griglie, pozzetti e caditoie, con l’obiettivo di intercettare parte del deflusso verso il centro abitato e ridurre gli allagamenti nell’area di piazza Umberto. Novità anche sul fronte della fognatura pluviale. Il Comune di Bari ha infatti ottenuto dalla Regione Puglia l’anticipo al 2026 del finanziamento da 1,5 milioni di euro, inizialmente previsto per il 2027, destinato al secondo stralcio dell’opera. Le risorse consentiranno di proseguire senza interruzioni con il prolungamento della condotta dalla rotatoria di Carbonara fino a Ceglie.

“Con la ripresa dei lavori su piazza Umberto entriamo nella fase conclusiva di un intervento importante per il quartiere – ha dichiarato l’assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi –. Oltre alla riqualificazione di uno spazio centrale per la comunità, rafforziamo il sistema di gestione delle acque meteoriche in una zona storicamente esposta a criticità. L’anticipo del finanziamento regionale rappresenta un passaggio fondamentale per garantire continuità agli interventi e offrire una risposta strutturale ai quartieri di Carbonara e Ceglie”.

Il progetto complessivo della rete di fognatura pluviale, del valore di circa 4 milioni di euro, è articolato in due stralci e interesserà un’area di quasi quattro chilometri quadrati, con oltre 9,6 chilometri di canalizzazioni. Grazie all’anticipazione dei fondi, l’amministrazione comunale punta ora ad accelerare anche la realizzazione del secondo lotto, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza idraulica dell’intero territorio.