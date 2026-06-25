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Bari, dopo 40 anni chiude il Parrucchiere per uomo a Carrassi: “Non per nostro volere”

L'annuncio sui social

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Giugno 2026 - 14:32
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  • 46 sec
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“E’ mio dispiacere comunicare la chiusura, non per mio volere, di un’attività nata 40 anni fa”. Inizia così l’annuncio affisso all’esterno della serranda ormai chiusa e sui social condiviso dai proprietari del Parrucchiere per uomo di D’Agostino Alessandro  del quartiere Carrassi, bottega storica. “Il parrucchiere cessa la sua attività – si legge ancora – mio padre ed io ringraziamo tutti i nostri clienti per l’affetto che ci avete sempre dimostrato”, conclude. Non si tratta dell’unica attività che abbassa le serrande per sempre, pezzi di storia che vanno via e lentamente cambiano l’assetto della città.

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