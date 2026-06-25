“E’ mio dispiacere comunicare la chiusura, non per mio volere, di un’attività nata 40 anni fa”. Inizia così l’annuncio affisso all’esterno della serranda ormai chiusa e sui social condiviso dai proprietari del Parrucchiere per uomo di D’Agostino Alessandro del quartiere Carrassi, bottega storica. “Il parrucchiere cessa la sua attività – si legge ancora – mio padre ed io ringraziamo tutti i nostri clienti per l’affetto che ci avete sempre dimostrato”, conclude. Non si tratta dell’unica attività che abbassa le serrande per sempre, pezzi di storia che vanno via e lentamente cambiano l’assetto della città.
Bari, dopo 40 anni chiude il Parrucchiere per uomo a Carrassi: “Non per nostro volere”
L'annuncio sui social
Bari nella morsa del caldo, bollino...
Prosegue l'ondata di calore su Bari. Il Ministero della Salute conferma...
Bari, San Girolamo-Fesca nel caos estivo:...
Con l'estate i problemi si moltiplicano. Nel quartiere barese di San...
Al San Nicola l’ultimo saluto a...
Venerdì 26 giugno, alle 19.45, lo stadio San Nicola aprirà le...
Bari Centrale cambia volto, entrano nel...
Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione del nuovo hub...