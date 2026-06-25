Brt a Bari, il Comitato del Municipio 2 chiede incontro al Comune: “Servono risposte chiare”

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Nuovo confronto in vista tra il Comitato cittadino No BRT e l’amministrazione comunale di Bari. Attraverso un post pubblicato sui social, il Comitato ha annunciato che domani mattina, alle 9, una propria delegazione incontrerà a Palazzo di Città i rappresentanti del Comune e il comandante della Polizia Locale per affrontare alcune delle criticità legate ai lavori del Bus Rapid Transit. L’incontro, richiesto con carattere d’urgenza dal Comitato, arriva dopo quanto accaduto circa dieci giorni fa in viale della Costituente e avrà come tema principale la sosta lungo le corsie riservate al Brt.

Secondo quanto riferito dal Comitato, nei precedenti incontri l’amministrazione avrebbe assicurato che, fino all’effettiva entrata in funzione del servizio e all’attuazione del nuovo Piano della sosta, sarebbe stato consentito parcheggiare sulle corsie destinate al Brt per compensare la perdita di numerosi posti auto dovuta ai cantieri. “Non risulta che sia stata emanata alcuna comunicazione ufficiale agli agenti della Polizia Locale né alla cittadinanza”, si legge nella nota diffusa sui social. Una situazione che, secondo il Comitato, “ha generato comprensibile incertezza tra residenti e automobilisti”, pur riconoscendo “la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati dagli agenti intervenuti sul posto”. Tra le questioni che saranno portate all’attenzione dell’amministrazione c’è anche il Piano della sosta, ritenuto “insufficiente a compensare la perdita di parcheggi prevista lungo le direttrici interessate dal progetto BRT”. Secondo il Comitato, inoltre, il piano, pur essendo stato presentato, non sarebbe ancora entrato in vigore.

I rappresentanti dei residenti ribadiranno che “l’avvio dei lavori del BRT e l’attuazione delle misure previste dal Piano della sosta avrebbero dovuto procedere parallelamente”, così da limitare i disagi per residenti, attività commerciali e utenti della strada. Nel corso dell’incontro saranno chiesti chiarimenti anche sul mancato preavviso relativo all’apertura di alcuni cantieri. Il Comitato sostiene infatti che l’amministrazione si fosse impegnata a informarlo preventivamente sull’avvio dei lavori nelle diverse aree interessate dal progetto, impegno che, secondo quanto dichiarato, non sarebbe stato rispettato per gli interventi in viale della Costituente, viale della Resistenza e corso Benedetto Croce. “L’incontro rappresenta un’importante occasione per ristabilire un rapporto di trasparenza e collaborazione tra amministrazione e cittadini”, scrive ancora il Comitato, che conclude: “Ci aspettiamo risposte chiare e impegni concreti”. Al termine del confronto sarà diffuso un aggiornamento sugli esiti della riunione e sulle eventuali decisioni assunte.

Foto repertorio comitato No Brt Municipio 2