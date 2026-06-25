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Mafia a Bari, concluso monitoraggio su Amiu e Multiservizi: “Città esce da vicenda tormentata”

Il commento del primo cittadino in merito all'esito dell'inchiesta Codice Interno

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Giugno 2026 - 15:52
Vito Leccese
  • 2 min
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Si è concluso il monitoraggio disposto dalla Prefettura di Bari nei confronti delle società partecipate Amiu Puglia e Bari Multiservizi, avviato nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Codice Interno”, che aveva acceso i riflettori sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nella vita amministrativa e politica del capoluogo pugliese. L’annuncio è stato dato dal sindaco Vito Leccese a margine della sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità tra Prefettura e Comune di Bari, finalizzato a rafforzare i controlli a tutela dell’economia legale.

“Qualche giorno fa il prefetto mi ha comunicato che non sussistono più i motivi per il monitoraggio esterno delle due società partecipate”, ha spiegato il primo cittadino. “Quella vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, perché l’amministrazione comunale ha adottato tutti i presidi necessari per garantire la legalità. Veniamo fuori finalmente da una situazione che ha tormentato, sul piano politico e istituzionale, la nostra città”. Secondo Leccese, la chiusura del monitoraggio rappresenta il risultato del percorso intrapreso negli ultimi dodici mesi, durante i quali il Comune ha dato seguito alle indicazioni del Ministero dell’Interno rafforzando gli strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come il nuovo Protocollo di legalità sottoscritto in Prefettura si inserisca proprio in questo percorso di rafforzamento dei controlli. “Come ricordava l’ex presidente della Corte d’Appello Franco Cassano, è nella cosiddetta ‘zona grigia’ dell’economia che possono annidarsi gli intrecci con la criminalità organizzata. Per questo abbiamo il dovere di rendere i controlli sempre più efficaci e stringenti”, ha dichiarato. Resta invece ancora sottoposta a controllo giudiziario AMTAB, la società partecipata del Comune che gestisce il trasporto pubblico urbano, anch’essa coinvolta negli sviluppi dell’inchiesta “Codice Interno”.

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