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Ordine Ingegneri Bat, si insedia il nuovo Consiglio direttivo: il presidente è Pistillo

Rafforzamento del dialogo istituzionale e valorizzazione della professione al centro del programma

Pubblicato da: redazione | Mar, 23 Giugno 2026 - 11:40
ordine ingegneri bat
  • 2 min
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Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Alla guida dell’Ordine è stato eletto Giuseppe Pistillo di Andria, che succede ad Antonella Cascella. Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Michele Pizzicoli di Barletta, che subentra ad Alessandro Cervino. Completano l’Ufficio di Presidenza Raffaella Ardito, nominata segretario, e Michele Dicuonzo, nominato tesoriere.

Fanno parte del nuovo Consiglio, in qualità di consiglieri, anche Silvia BelsitoGianluca Di CugnoVita PanarelliDomenico SgaramellaNunzia Samanta SorannoRiccardo Virgilio ed Enrico Giuliano Vitobello.

Nel corso della seduta di insediamento sono state definite le cariche istituzionali e tracciate le linee programmatiche che accompagneranno l’attività dell’Ordine nei prossimi anni, con particolare attenzione alla valorizzazione della professione, alla formazione continua degli iscritti e al rafforzamento del dialogo con le istituzioni e gli enti del territorio.

«Ringrazio chi mi ha preceduto per l’impegno, la dedizione e i risultati conseguiti» ha dichiarato il neo presidente. «Proseguiremo nel segno della continuità, con spirito di squadra, per dare sempre maggiore soddisfazione alla categoria e contribuire alla crescita della professione. Continueremo a lavorare attraverso un dialogo costante e costruttivo con gli Enti e le istituzioni del territorio, nella convinzione che la collaborazione rappresenti uno strumento fondamentale per valorizzare il ruolo degli ingegneri e affrontare con efficacia le sfide future».

Il nuovo Consiglio si pone l’obiettivo di consolidare il ruolo dell’Ordine quale punto di riferimento per gli iscritti e interlocutore qualificato per le amministrazioni pubbliche, il mondo produttivo e la società civile, promuovendo competenza tecnica, innovazione, sicurezza e sviluppo sostenibile del territorio. L’Ordine degli Ingegneri della Bat rinnova così il proprio impegno a servizio della categoria e della comunità, con l’intento di favorire una sempre più ampia partecipazione degli iscritti alle attività ordinistiche e ai processi di crescita professionale.

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