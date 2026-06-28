Polignano, bagni pubblici tra blatte e sporcizia: “Situazione inaccettabile”

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Bagni pubblici invasi dalle blatte, sporchi e chiusi nel pieno del fine settimana. È la denuncia pubblicata sui social dalla pagina Abracadabra Experience, che punta il dito contro le condizioni dei servizi igienici pubblici della città, meta turistica tra le più frequentate della Puglia.

Nel post si parla di una situazione ritenuta “inaccettabile” per una località che ogni anno richiama migliaia di visitatori italiani e stranieri. Secondo quanto denunciato, i servizi igienici sarebbero caratterizzati da condizioni di scarsa pulizia, con la presenza di blatte, e sarebbero rimasti chiusi nella serata di sabato, proprio durante uno dei momenti di maggiore afflusso turistico.

“Non basta promuovere un territorio con immagini da cartolina se poi i servizi essenziali vengono trascurati”, si legge nella denuncia social, nella quale si sottolinea come “decoro, igiene e salute pubblica dovrebbero essere una priorità”. Nel post viene evidenziato inoltre come Polignano a Mare, considerata uno dei simboli del turismo pugliese e meta del cosiddetto turismo di lusso, debba garantire servizi adeguati sia ai visitatori sia ai residenti.

“Chi visita Polignano merita un’accoglienza all’altezza della sua fama. E i cittadini meritano rispetto tanto quanto i turisti”, conclude il messaggio, con l’auspicio di un intervento da parte degli enti competenti. La segnalazione ha rapidamente raccolto commenti e condivisioni sui social, riaccendendo il dibattito sul decoro urbano e sulla qualità dei servizi offerti in una delle principali destinazioni turistiche della regione.