Spiga Verde 2026, Andria e Bisceglie nella lista dei comuni rurali più sostenibili d’Italia

Annunci

Tra le 97 località rurali italiane che quest’anno hanno ottenuto la Spiga Verde, il riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) e Confagricoltura, figurano anche Andria e Bisceglie. L’annuncio è arrivato da Roma, nella sede del CNR, dove sono state ufficializzate le Spighe Verdi 2026.

La Puglia si conferma una delle regioni più presenti in questa classifica della sostenibilità rurale, con otto comuni premiati in totale. Tra questi, le due città delle province di Bari e BAT rappresentano un risultato significativo per il territorio, in un programma che non si limita a consegnare un attestato ma richiede un percorso concreto di valutazione su più fronti.

I criteri presi in esame sono precisi: dall’educazione allo sviluppo sostenibile alla gestione dei rifiuti, dal corretto uso del suolo alla presenza di produzioni agricole tipiche, fino all’innovazione e alla sostenibilità in campo agricolo. Un po’ come accade con la Bandiera Blu per le coste, la Spiga Verde misura l’eccellenza dei territori rurali secondo standard rigorosi.

Sul risultato ottenuto si è espressa Confagricoltura Bari-BAT: «La conferma di Andria e Bisceglie tra le Spighe Verdi 2026 è il segno tangibile di un modello vincente, dove la cura del paesaggio e l’economia della terra camminano di pari passo. Questo risultato premia non solo le amministrazioni comunali, ma il tessuto vivo delle nostre imprese agricole, che ogni giorno investono in innovazione e sostenibilità per difendere la biodiversità e la qualità della vita delle nostre comunità rurali».