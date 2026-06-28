Puglia, quasi 2 milioni di euro per i giovani con autismo e disturbi del neuro-sviluppo

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Quasi due milioni di euro per i servizi dedicati a minori e giovani con disturbi dello spettro autistico e del neuro-sviluppo in Puglia. La Regione ha stanziato 1.981.896 euro che verranno distribuiti attraverso gli Ambiti territoriali sociali, con l’obiettivo di garantire continuità ai percorsi già avviati e rafforzare l’integrazione tra servizi sociali, sanitari ed educativi.

L’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili, ha spiegato le ragioni della scelta: «Questa programmazione rappresenta una scelta politica chiara: non disperdere i percorsi costruiti nei territori, ma rafforzarli e renderli parte stabile delle politiche pubbliche. Abbiamo scelto di costruire questa programmazione insieme agli Ambiti territoriali sociali, riconoscendo ai territori la possibilità di orientare le risorse in base ai bisogni effettivi delle comunità locali. L’obiettivo è garantire non soltanto un incremento quantitativo dei servizi, ma soprattutto una maggiore qualità della presa in carico, attraverso percorsi coerenti con il progetto terapeutico individualizzato e con il PEI».

Il finanziamento si muove su due direzioni principali. Da un lato, il sostegno ai percorsi di socializzazione, autonomia e partecipazione per minori e giovani fino ai 21 anni con disturbi dello spettro autistico, attraverso attività educative, ricreative, sportive e culturali svolte fuori dal contesto scolastico, con la possibilità di ricorrere anche a voucher e strumenti di sostegno individualizzato. Dall’altro, il rafforzamento dell’inclusione scolastica, con una più stretta integrazione tra Ambiti territoriali sociali, istituzioni scolastiche ed équipe di neuropsichiatria infantile, per costruire percorsi personalizzati di inclusione e partecipazione.

L’impostazione complessiva punta a consolidare una rete stabile di servizi capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita, valorizzando anche la continuità degli operatori per non interrompere i processi di crescita, apprendimento e inclusione già in corso.

Gli Ambiti territoriali sociali interessati possono trasmettere le richieste di accesso alle risorse esclusivamente via PEC all’indirizzo nonautosufficienza.sociale@pec.rupar.puglia.it, a partire dal 25 giugno e fino al 15 luglio 2026.