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Bari, il bando per lo stadio San Nicola finisce al TAR: “Non eravamo nelle condizioni di fare un’offerta consapevole”

La società La Lucente chiede la sospensiva: in ballo i cinque concerti già programmati dalla Ssc Bari

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Giugno 2026 - 18:01
Stadio San Nicola
  • 2 min
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Il bando del Comune di Bari per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola finisce davanti al TAR.Il bando del Comune di Bari per la gestione quinquennale dello stadio San Nicola finisce davanti al TAR. A impugnarlo è la società La Lucente, che ha presentato ricorso chiedendo la sospensione del bando e di essere rimessa in termini per partecipare. L’udienza cautelare è fissata per il 7 luglio.
Alla gara, scaduta il 18 giugno, aveva partecipato solo la SSC Bari, la società della famiglia De Laurentiis. La commissione è ancora al lavoro nella valutazione della congruità dell’offerta quando il Comune si è visto notificare il ricorso. La Lucente sostiene di non aver partecipato perché penalizzata dal vantaggio competitivo della SSC Bari: nel bando non vi era traccia di una programmazione di eventi e concerti già definita, che avrebbe invece consentito di fare un’offerta consapevole tenendo conto dei possibili ricavi.
Il nodo riguarda il periodo di transizione tra la vecchia e la nuova concessione. La precedente era scaduta a maggio, ma fino all’8 luglio la SSC Bari aveva già stipulato contratti per cinque concerti: due di Vasco Rossi il 18 giugno, Eros Ramazzotti il 23 giugno, Max Pezzali il 5 luglio e Tiziano Ferro l’8 luglio. Per la gestione di questi eventi il Comune aveva disposto un comodato d’uso temporaneo a titolo oneroso, a fronte del versamento da parte della SSC di un corrispettivo complessivo di 300mila euro, pari a 60mila euro a concerto, la stessa clausola prevista nel bando per il futuro concessionario.

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