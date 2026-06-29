Bari, stalli per il carico-scarico occupati dalle auto: FdI chiede più controlli

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Gli stalli per il carico e scarico merci di via Montello 11, nel quartiere Carrassi di Bari, sono occupati ogni giorno da auto private. A sollevare il problema è il consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 2 Onofrio De Giglio, che chiede interventi immediati della Polizia Locale e lancia una questione più ampia che, secondo lui, riguarda l’intera città.

Il punto, spiega De Giglio, è che gli esercenti versano TARI e IMU, sostengono costi e orari difficili, ma non riescono a scaricare la merce davanti ai propri negozi. Ne derivano ritardi, multe e danni economici per colpe non proprie. Un problema che, precisa il consigliere, non si limita a via Montello: dal ristoratore alla piccola pescheria, dal panificio al negozio di abbigliamento, gli esercenti di tutta Bari si trovano nella stessa situazione.

Fratelli d’Italia chiede più controlli nelle fasce orarie 8:00-11:00 e 16:00-19:00, a partire da via Montello 11 per poi estendersi all’intera città. In assenza di rimedi urgenti, De Giglio ha annunciato che chiederà i dati sui verbali elevati negli ultimi tre mesi per occupazione degli stalli. Al monitoraggio fotografico già avviato seguirà un controllo costante della situazione.