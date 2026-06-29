Bari, il padiglione Asclepios 3 del Policlinico finisce sotto accusa: la replica della Direzione sanitaria

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Un sopralluogo della Direzione sanitaria questa mattina al padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari, dopo le segnalazioni diffuse nelle scorse ore sulle presunte criticità della struttura. L’esito delle verifiche ridimensiona in buona parte quanto era stato segnalato.

Dalla visita, nel corso della quale la Direzione ha incontrato personalmente il paziente e si è confrontata con il personale del reparto, è emerso che la lamentela riguardava l’eccessiva climatizzazione dell’ambiente, e non il mancato funzionamento dell’impianto di condizionamento, che risulta puntualmente attivo. L’acqua calda è disponibile e il letto elettrico è perfettamente operativo, contrariamente a quanto affermato. Per quanto riguarda la stanza di degenza, sono state riscontrate esclusivamente una tapparella bloccata e una lampada non funzionante, già segnalate al servizio di manutenzione per il ripristino. Le lenzuola, inoltre, erano state regolarmente cambiate.

Il Policlinico precisa che non sono emersi elementi a conferma di una generalizzata carenza di dotazioni essenziali né condizioni tali da configurare le gravi criticità descritte, e ricorda che Asclepios 3 costituisce il punto più avanzato della struttura in termini di dotazioni strutturali, impiantistiche e comfort per i pazienti.

La direzione ribadisce che ogni segnalazione viene presa in carico con la massima attenzione e che gli interventi manutentivi vengono attivati tempestivamente ogni volta che si rendono necessari.