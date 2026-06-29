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Altamura, il carabiniere in congedo Giovanni Ciccone compie 100 anni: la visita del generale

Il Comandante Provinciale di Bari Trombetti gli ha consegnato una lettera augurale

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Giugno 2026 - 14:43
CARABINIERE CONGEDO
  • 24 sec
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Cento anni portati con la stessa compostezza con cui si indossa un’uniforme. Giovanni Ciccone, vice brigadiere dei carabinieri in congedo, ha tagliato questo traguardo ricevendo la visita del Generale di Brigata Gianluca Trombetti, Comandante Provinciale di Bari, che gli ha consegnato una lettera augurale firmata dal Comandante Generale dell’Arma e un crest istituzionale personalizzato.
Ciccone si era arruolato nel 1950 e nel corso della sua carriera aveva prestato servizio nelle stazioni di Alessandria, Cuneo, Pescara e Altamura, oltre che presso l’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Altamura. Il congedo era arrivato nel 1983, ma il legame con l’Arma non si era mai interrotto: anche dopo, aveva continuato a essere un riferimento per la comunità locale e per la sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, presente anche alla visita di ieri.
Il momento più significativo della cerimonia è stato quando il festeggiato ha ricevuto il crest. Attorno a lui, i familiari e i colleghi in servizio e in congedo che lo hanno festeggiato come si fa con chi ha saputo lasciare un segno duraturo.

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