Bari, processione dei Santi Pietro e Paolo: autobus Amtab a rischio ritardi nel pomeriggio

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Pomeriggio di passione per gli utenti del trasporto pubblico urbano nel quartiere San Paolo di Bari. In occasione dei festeggiamenti per la “Processione dei Santi Pietro e Paolo”, in programma proprio oggi, lunedì 29 giugno 2026, l’Amtab ha comunicato che il servizio di trasporto pubblico locale potrebbe subire rallentamenti. Le variazioni e le interruzioni temporanee scatteranno a partire dalle ore 17.00 e si protrarranno fino alle ore 22.00, e comunque fino al completo termine delle esigenze di sicurezza stradale legate alla manifestazione religiosa.

I provvedimenti sono stati presi in attuazione dell’Ordinanza n.2026/02834 – 2026/220/00476, emessa lo scorso 11 giugno dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile. Sulla base del documento, i bus aziendali delle linee numero 3 e numero 13 – direttamente interessati dal passaggio dei fedeli o transitanti nelle aree immediatamente limitrofe – potrebbero accumulare pesanti ritardi sulla tabella di marcia. L’azienda di trasporto ha già allertato il personale: in caso di incrocio diretto con i partecipanti alla sfilata sacra, i mezzi pubblici si fermeranno sul posto attendendo il regolare e completo deflusso del corteo prima di riprendere la corsa.La solenne processione si snoderà lungo un fitto percorso stradale che toccherà le principali arterie del quartiere periferico.

Il corteo prenderà il via dalla Chiesa di San Paolo Apostolo in piazza Romita, per poi attraversare via Perugia, via Umbria, via Emilia Romagna, via Veneto, via Lombardia, via Mantova, via Novara, via Valle D’Aosta e via Piemonte, spingendosi fino alla zona contigua con il comune di Modugno. Per limitare i disagi alla viabilità e garantire l’incolumità dei residenti è stato comunque predisposto un servizio straordinario di coordinamento sul posto che vedrà impegnate sul campo le pattuglie della Polizia Locale.