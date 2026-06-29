Bonifiche e reti irrigue in Puglia, dalla Regione 2,8 milioni per manutenzioni straordinarie

Annunci

La Regione Puglia stanzia oltre 2,8 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue e di bonifica. La Giunta regionale ha approvato un provvedimento da 2 milioni e 860 mila euro destinato a garantire efficienza, sicurezza e continuità dei servizi a supporto dell’agricoltura pugliese. Le risorse saranno destinate ai Consorzi di Bonifica della Capitanata, Centro Sud Puglia e Montana del Gargano, oltre che all’Agenzia regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), per finanziare interventi ritenuti prioritari sugli impianti di emungimento, sulle opere di bonifica e sulle reti irrigue.

L’obiettivo è migliorare la funzionalità delle infrastrutture idrauliche, prevenire criticità e assicurare una distribuzione più efficiente della risorsa idrica, in un contesto segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla crescente richiesta d’acqua per il comparto agricolo. “Con questa delibera continuiamo a investire in infrastrutture strategiche per il sistema agricolo pugliese, intervenendo su opere che rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e per la competitività delle nostre imprese agricole”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli. L’assessore ha sottolineato che parte degli interventi riguarderà anche il ripristino di impianti danneggiati da atti vandalici e furti di componenti elettriche e meccaniche, episodi che negli ultimi anni hanno compromesso il funzionamento di diverse infrastrutture, causando disagi alle aziende agricole e alle comunità locali.

“L’acqua è una risorsa sempre più preziosa e la capacità di distribuirla in maniera efficiente dipende dalla qualità e dall’affidabilità delle infrastrutture. Per questo la manutenzione non è una spesa, ma un investimento sul futuro dell’agricoltura pugliese”, ha aggiunto Paolicelli. Sulla stessa linea anche l’assessore regionale al Bilancio, Sebastiano Leo, secondo cui lo stanziamento rappresenta «una scelta politica chiara» per rafforzare la gestione delle risorse idriche e prevenire future emergenze. “Destinare oggi queste risorse significa agire con una visione di lungo periodo, ridurre i costi derivanti da guasti e interruzioni dei servizi e garantire benefici concreti alle imprese agricole e ai territori”, ha evidenziato. Gli interventi finanziati sono stati individuati dagli enti gestori sulla base delle priorità segnalate nei diversi comprensori regionali e riguardano opere immediatamente cantierabili, con l’obiettivo di rendere più moderno e resiliente il sistema irriguo pugliese.