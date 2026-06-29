Case vuote durante le vacanze, in Puglia oltre un cittadino su due rientra per un problema domestico

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La Puglia è tra le regioni italiane dove lasciare la casa incustodita durante le vacanze genera maggiori preoccupazioni. Secondo l’ultimo Osservatorio sulla Serenità Domestica di Sector Alarm, il 53,3% dei pugliesi che si allontanano dalla propria abitazione è stato costretto almeno una volta a rientrare in anticipo per un problema reale verificatosi in casa. Un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia, dietro soltanto alla Campania (54,5%).

L’indagine, realizzata da AstraRicerche su oltre 1.100 intervistati, evidenzia come la gestione della casa durante le ferie continui a rappresentare una fonte di stress per milioni di italiani. A livello nazionale, il 62,7% degli intervistati lascia la propria abitazione vuota per più giorni almeno una volta all’anno, mentre il 18,9% lo fa quattro o più volte. Tra questi, il 43,1% dichiara di essere rientrato anticipatamente avendo la certezza che si fosse verificato un evento negativo in casa, mentre il 42,3% ha interrotto la vacanza per il semplice timore che qualcosa fosse accaduto.

La Puglia si distingue proprio per l’elevato numero di rientri anticipati motivati da problemi concreti, con una percentuale superiore di oltre dieci punti rispetto alla media nazionale. Quando partono per le vacanze, tre italiani su quattro si affidano a una rete di supporto composta da familiari, amici, vicini di casa o personale incaricato di controllare l’abitazione. Nel dettaglio, il 75,5% chiede a qualcuno di verificare che non si siano verificati furti, guasti o altri inconvenienti domestici durante l’assenza.

Tra le richieste più frequenti figurano il controllo dell’abitazione per prevenire furti o perdite d’acqua (35,7%), la cura di piante e spazi esterni (29,6%), l’assistenza agli animali domestici (24,1%) e la verifica del corretto funzionamento di utenze ed elettrodomestici (23,8%). Lo studio evidenzia inoltre una certa diffidenza nel lasciare le chiavi di casa ad altre persone. Quasi otto italiani su dieci dichiarano infatti di avere qualche resistenza nel consegnarle, mentre il 24,3% preferirebbe non affidarle a nessuno.

L’indagine mette infine in luce il ruolo crescente della tecnologia nella gestione della sicurezza domestica. Tra chi non dispone di alcun sistema di protezione, solo il 48% afferma di sentirsi sereno quando lascia la casa vuota. La percentuale sale invece al 75% tra coloro che utilizzano un sistema di sicurezza collegato a una centrale operativa. I dati confermano dunque come, soprattutto in regioni come la Puglia, il tema della sicurezza domestica continui a incidere sulle abitudini di viaggio e sulla tranquillità di chi si allontana da casa durante il periodo estivo.

Foto repertorio