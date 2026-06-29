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Caretta caretta muore a San Cataldo: i resti della tartaruga affidati ai centri di ricerca

L'esemplare è spirato sulla spiaggia di Lecce dopo il tentativo di soccorso dei bagnanti

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Giugno 2026 - 10:35
tartaruga morta
  • 2 min
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Un’altra tartaruga marina della specie caretta caretta finisce la propria vita. Questa volta però lo sfortunato rettile non è stato trovato già morto ma è spirato solo pochi istanti dopo si pensava potesse essere stato messo in salvo. È accaduto al Lido Verde di San Cataldo (Lecce), dove l’ennesimo esemplare è stato individuato dai bagnanti già agonizzante e recuperato dai bagnini del lido. Dopo poco tempo è morta ed è stata affidata alle cure degli operatori veterinari che l’hanno prelevata.

Si tratta dell’ennesimo rinvenimento avvenuto nelle ultime settimane sulle spiagge del Salento. A darne notizia all’associazione naturalistica “Sportello dei Diritti”. Il ritrovamento è stato segnalato prontamente ai carabinieri forestali e quindi alla Capitaneria di San Cataldo che hanno avviato le procedure previste in questi casi, ovvero sia quelle di carattere igienico-sanitarie sia per le eventuali analisi autoptiche. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, seppure è un fatto triste quello della tartaruga ritrovata al lido Verde di San Cataldo, i resti dell’animale potranno fornire comunque informazioni importanti ai centri di ricerca per la conservazione della fauna marina della Puglia. E’ noto che le tartarughe nell’arco della loro vita vanno incontro a tanti pericoli che determinano un alto tasso di mortalità quali le collisioni con le eliche di imbarcazioni che possono causare profonde ferite del carapace o le amputazioni degli arti, la pesca accidentale, le plastiche che vengono ingerite perché scambiate per meduse che possono provocare ostruzioni nell’esofago o nell’intestino da cui deriva un grave deperimento e la morte dell’animale.

 

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