Emergenza al canile di Sannicandro, scatta conto alla rovescia: “Aiutateci a curare i cani”

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Ore decisive e di fortissima apprensione per il futuro del canile comunale di Sannicandro di Bari. La struttura sta attraversando un momento particolarmente delicato che rischia di compromettere il benessere e la tutela degli animali ospitati. Da anni l’associazione “Compagni di Coda” si prende cura degli ospiti a quattro zampe con dedizione e spirito di servizio, garantendo cibo, cure veterinarie, assistenza medica e la manutenzione ordinaria degli spazi. Un impegno quotidiano che, tuttavia, ha dovuto fare i conti con un aumento esponenziale dei costi di gestione, affrontato fino a oggi solo grazie all’autofinanziamento e ai sacrifici personali dei volontari.

Ora la situazione economica è diventata insostenibile e la cassa dell’associazione è ufficialmente al collasso, impedendo di affrontare serenamente le spese necessarie per il sostentamento degli animali. A rendere il quadro ancora più critico è la scadenza ufficiale dell’incarico di gestione, fissata per domani, martedì 30 giugno. In questa delicata fase di transizione burocratica, diventa fondamentale assicurare ai cani la continuità dei servizi primari e condizioni di vita dignitose. Per evitare il blocco delle attività, i volontari hanno deciso di rompere il silenzio, lanciando un accorato appello pubblico rivolto a tutti i cittadini, agli amanti degli animali e alle realtà del territorio.

“Chiediamo il sostegno di chi ha a cuore il benessere dei nostri cani”, spiegano i referenti di Compagni di Coda su Gofundme dove hanno avviato una raccolta fondi. “Ogni contributo, anche piccolo, può fare la differenza e aiutarci a coprire le spese mediche e alimentari più urgenti”. Oltre alle donazioni economiche e di cibo, l’associazione sottolinea il valore dell’aiuto digitale: la semplice condivisione dell’appello sui canali social è un’arma preziosa per raggiungere quanti più donatori possibili. Il destino del canile di Sannicandro e la dignità dei suoi ospiti dipendono adesso da una mobilitazione collettiva immediata, in attesa che le istituzioni definiscano il futuro amministrativo della struttura.

foto repertorio