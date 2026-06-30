Bari, blitz a Japigia: food truck abusivo e dipendenti in nero. Sanzioni per oltre diecimila euro

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Nei giorni scorsi in zona Japigia, in via Peucetia, nell’ambito di un programma di controlli disposto dal Questore di Bari, dr.Annino Gargano, personale della Questura, unitamente all’Annona della Polizia Locale di Bari, ha eseguito un controllo di Polizia presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa.

Nel corso dell’intervento sono stati identificati 11 avventori, tutti risultati gravati da precedenti o segnalazioni di polizia. Gli accertamenti amministrativi hanno fatto emergere innumerevoli irregolarità relative alle autorizzazioni dell’esercizio.

Nello specifico, è stata constatata la violazione dell’art. 29 della legge regionale n. 24/2015 per aver effettuato attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa non ambulante senza i prescritti titoli, con conseguente sanzione pecuniaria di 5.000€; la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada per aver occupato il suolo pubblico senza autorizzazione, con una sanzione di 121€; inoltre, veniva accertata la presenza di personale dipendente non autorizzato, con una sanzione che va da 1.950€ a 11.700€. In ultimo, venivano redatti 3 verbali per violazione di norme del Codice della Strada poiché i mezzi utilizzati per l’esercizio del *food truck* erano privi di revisione e assicurazione, con annesse sanzioni che vanno da 173€ a 3.464€ (artt. 193 e 80 cds).

Ii controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle aree più sensibili della città, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.