Bari, scatta il piano antimafia su turismo e ristorazione: controlli speciali su licenze e Scia

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Il sindaco di Bari Vito Leccese e il Prefetto di Bari Francesco Russo hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa in tema di prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico ­ alberghiero e della ristorazione con la finalità di rafforzare il percorso di collaborazione istituzionale volto a contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto strategico per l’economia del territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione amministrativa antimafia previste dalla normativa vigente, con l’obiettivo di tutelare la libera concorrenza e garantire la trasparenza del mercato, arginando i pericoli di inquinamento dell’economia legale, non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche in quelli tra privati, comprese le attività private soggette a mera autorizzazione.

Nell’esprimere soddisfazione per il virtuoso modello di controlli atto a realizzare una vera filiera della legalità, il Prefetto ha evidenziato che “la sottoscrizione del Protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nell’azione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico del nostro territorio. Il settore turistico-alberghiero e della ristorazione costituisce una risorsa fondamentale per l’economia barese e, proprio per questo, deve essere preservato da ogni tentativo di condizionamento mafioso.

A seguito dell’inserimento nella BDNA da parte del Comune delle richieste di documentazione antimafia per le attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività nei settori sopra menzionati, la Prefettura avvierà, con il fondamentale supporto delle Forze dell’Ordine, l’istruttoria sulle richieste pervenute in banca dati, esaminando i casi connotati da particolari profili di rischio di infiltrazione in sede di Gruppo Interforze Antimafia.

La prevenzione amministrativa si conferma, dunque, uno strumento essenziale per intercettare tempestivamente situazioni di rischio e garantire condizioni di legalità e trasparenza a tutela degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole”.

Al termine della cerimonia di sottoscrizione, il Sindaco Vito Leccese ha dichiarato: “Bari sta crescendo come destinazione turistica e questa crescita deve continuare nel segno della legalità. Il protocollo sottoscritto con la Prefettura rappresenta un importante strumento di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale.

Tra gli aspetti più importanti c’è l’istituzione dell’Osservatorio provinciale, che consentirà di individuare tempestivamente situazioni a rischio e rafforzare l’attività di prevenzione.

Il Comune di Bari è già impegnato su questo fronte e, per determinati atti che riguardano le attività turistico-ricettive e di ristorazione, richiede la documentazione antimafia, per prevenire fenomeni di riciclaggio e infiltrazioni criminali. Questo protocollo renderà i controlli ancora più efficaci e coordinati.

Dove cresce l’economia, la criminalità organizzata prova sempre a piantare le proprie radici. Per questo dobbiamo fare in modo che la ricchezza generata dal turismo resti nelle mani degli imprenditori onesti e non finisca ad alimentare gli interessi delle mafie”.