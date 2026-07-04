SABATO, 04 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,530 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,530 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, scontro tra auto e moto in viale Unità d’Italia: un ferito in codice rosso

Sul posto i sanitari del 118

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Luglio 2026 - 10:29
ambulanza 118 asl
  • 20 sec
Annunci

fal


Scontro tra auto e moto in viale Unità d’Italia. E’ accaduto poco fa. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i sanitari del 118, una delle persone coinvolte è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Bari, controlli sull’autotrasporto: scoperti mezzi irregolari....

Controlli della Polizia Locale di Bari sulle principali arterie cittadine in...
- 4 Luglio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla quiete dei boschi alla...

Dalla quiete dei boschi alla magia del luogo "sospeso" tra due...
- 4 Luglio 2026
Puglia

Spiagge libere, in Puglia c’è ancora...

C'è ancora tempo per i Comuni pugliesi che non erano riusciti...
- 4 Luglio 2026
Dalla città , Primo Piano

Furbetti dei rifiuti, stretta del Comune...

Sono 34 le sanzioni da mille euro elevate a giugno dalla...
- 4 Luglio 2026