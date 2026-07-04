Sparatoria nel Foggiano, 35enne ucciso mentre era in scooter

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Omicidio nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia. La vittima è Antonello Scirpoli, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di fucile mentre si trovava in sella a uno scooter in località Defensola, alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno valutando anche l’eventuale collegamento del delitto con ambienti della criminalità organizzata garganica.

L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento non si esclude alcuna pista.