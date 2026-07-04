Il nuovo mercato del beauty: non più solo estetica ma salute e longevità

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Il beauty non è più soltanto una questione di estetica, al contrario negli ultimi anni il concetto stesso di cura di sé si è progressivamente allargato fino a comprendere benessere fisico, salute mentale, prevenzione, alimentazione, attività fisica, sonno e qualità della vita. Un cambiamento che sta ridefinendo il mercato beauty e che sta portando aziende, retailer e consumatori a superare i confini tradizionali del settore.

I numeri confermano questa evoluzione. Secondo le più recenti analisi internazionali, il mercato globale del beauty continuerà a crescere nei prossimi anni a ritmi superiori a quelli di molti altri comparti consumer. Parallelamente, la wellness economy ha superato i 6,8 trilioni di dollari a livello mondiale e continua a registrare tassi di crescita sostenuti. A trainare questa espansione sono soprattutto i segmenti legati alla prevenzione, alla salute personale, al wellness tourism, alle spa, alla nutrizione e ai servizi dedicati alla longevity.

Anche in Italia il settore continua a mostrare grande vitalità. Accanto alla crescita delle categorie tradizionali, si rafforzano fenomeni come il beauty wellness, la cosmesi funzionale, la nutraceutica, il medical beauty e le esperienze dedicate al benessere psicofisico. Il risultato è un mercato sempre più ibrido, nel quale la bellezza viene interpretata come parte integrante di un percorso più ampio di wellbeing. Una trasformazione che coinvolge non soltanto i prodotti, ma anche i luoghi, le esperienze e i modelli di business.

È questa la fotografia scattata dall’osservatorio Retail Hub – tech company del settore retail fondata dall’imprenditore Massimo Volpe e osservatorio privilegiato in tema di innovazione e nuovi trend, durante uno dei suoi eventi di punta, il Beauty Connect, che ha riunito aziende, retailer, influencers, operatori wellness ed esperti per confrontarsi sulle principali direttrici di evoluzione del mercato. A curare i contenuti insieme a Retail Hub e dialogare sul palco con gli ospiti Roberto Serafini, grande esperto del settore beauty che vanta anni di grande professionalità in questa industry.

«Per anni il beauty è stato raccontato come un settore legato prevalentemente all’estetica, ai prodotti e alla comunicazione. Oggi siamo di fronte a una trasformazione molto più profonda. I confini tra beauty, wellness, salute, tecnologia e intrattenimento stanno progressivamente scomparendo. Il consumatore non acquista più semplicemente una crema, un profumo o un trattamento: cerca soluzioni integrate che migliorino il proprio benessere fisico e mentale, la propria qualità della vita e persino la propria longevità. Allo stesso tempo vediamo emergere nuovi protagonisti, dai creator brand ai marchi digital native, fino a operatori provenienti da mondi completamente diversi come quello della salute, dell’hospitality o della tecnologia. Oggi il beauty è uno dei laboratori più interessanti dell’innovazione retail e probabilmente uno dei settori che cambierà più rapidamente nei prossimi cinque anni», commenta Massimo Volpe, Founder di Retail Hub.

LA NUOVA FRONTIERA DEL BEAUTY SI CHIAMA LONGEVITY

Uno dei temi più rilevanti emersi riguarda il crescente legame tra beauty, wellness e salute. Se fino a pochi anni fa la bellezza era associata principalmente all’aspetto estetico, oggi il concetto di cura di sé si intreccia sempre più con prevenzione, benessere fisico e qualità della vita. In questo scenario il beauty diventa la porta d’ingresso verso un approccio più ampio al wellbeing.

Dalla voce di grandi protagonisti del segmento come Terme & Spa Italia, QC Spa of Wonders e The Longevity Suite, è emerso come il consumatore contemporaneo stia adottando una visione sempre più olistica della salute. Alimentazione, attività fisica, sonno, gestione dello stress, benessere mentale e trattamenti vengono percepiti come parti di un unico ecosistema. Una trasformazione che sta influenzando profondamente anche il settore termale e dell’hospitality wellness. Le nuove generazioni cercano sempre meno il semplice relax e sempre più programmi strutturati capaci di combinare check-up, prevenzione, sport, nutrizione e recupero psicofisico.

DALLA SPA ALLA WELLBEING DESTINATION

Parallelamente sta cambiando il ruolo stesso delle strutture dedicate al benessere. Le spa e le terme non vengono più considerate soltanto luoghi da frequentare occasionalmente, ma veri e propri strumenti di prevenzione e miglioramento della qualità della vita. Crescono così i percorsi medical wellness, i programmi personalizzati e le formule che integrano ospitalità, salute e benessere. Accanto ai benefici fisici emerge inoltre un bisogno sempre più diffuso di disconnessione. In una società caratterizzata da iperconnessione, notifiche continue e ritmi sempre più accelerati, il tempo dedicato a sé stessi sta assumendo un valore crescente. Il benessere viene associato non solo alla salute del corpo ma anche alla possibilità di rallentare, recuperare attenzione e ritrovare equilibrio mentale. Un fenomeno che sta alimentando la crescita di nuove formule di wellness destination e urban spa progettate per offrire momenti di rigenerazione anche all’interno dei contesti urbani.

L’ESPERIENZA SUPERA IL PRODOTTO

Se il consumatore cambia, cambia inevitabilmente anche il modo in cui i brand costruiscono la relazione con il proprio pubblico. Uno dei concetti più interessanti emersi durante Beauty Connect riguarda il passaggio da una logica di prodotto a una logica di esperienza. Oggi il valore non risiede più esclusivamente nel prodotto acquistato, ma nell’esperienza complessiva vissuta dal consumatore. Il beauty entra così in competizione non soltanto con altri operatori del settore, ma con tutte le forme di utilizzo del tempo libero.

La sfida diventa creare esperienze memorabili, capaci di generare coinvolgimento emotivo, relazione e appartenenza. Una trasformazione che coinvolge il retail fisico, l’e-commerce, l’hospitality e tutti i punti di contatto tra marca e consumatore.

DALLE COMMUNITY AI BRAND: IL NUOVO POTERE DEI CREATOR

Un’altra delle grandi trasformazioni del settore riguarda il ruolo crescente delle community. A testimoniarlo sono state anche le esperienze condivise da Clio Zammatteo ed Elena Dominique Midolo, rispettivamente fondatrice e CEO di ClioMakeUp, Paola Turani (Eveir), e Belén Rodríguez (Rebeya), che hanno parlato dell’evoluzione del rapporto tra brand, creator e consumatori.

Le loro storie raccontano un fenomeno sempre più evidente: molti dei brand di maggior successo degli ultimi anni non nascono da grandi investimenti pubblicitari, ma dalla capacità di costruire relazioni autentiche e continuative con una community. In un mercato sempre più affollato, fiducia, credibilità e capacità di creare appartenenza stanno diventando asset strategici tanto quanto il prodotto stesso.

L’ASCESA DEI BRAND INDIPENDENTI

La crescita delle community sta favorendo anche l’emergere di una nuova generazione di brand indipendenti e founder-led.

I casi di Eco Bio Boutique, Fler ed Extralandia raccontano modelli diversi ma accomunati da alcuni elementi chiave: forte identità, rapporto diretto con il consumatore, innovazione di prodotto e capacità di interpretare nuovi bisogni. Marchi nati spesso in contesti digitali che stanno contribuendo a ridefinire le regole del mercato, dimostrando come oggi sia possibile costruire brand rilevanti anche al di fuori dei percorsi tradizionali.

AI E TECNOLOGIA ACCELERANO L’INNOVAZIONE

Accanto all’evoluzione dei consumatori cresce anche il ruolo della tecnologia. L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando una componente strutturale dell’industria beauty. Dallo sviluppo prodotto alla customer experience, dalla personalizzazione delle offerte alla gestione dei punti vendita, le nuove tecnologie stanno contribuendo a ridurre tempi, costi e complessità operative. Ampio spazio è stato dedicato anche al ruolo dei dati e dell’omnicanalità attraverso il caso Pinalli e Cegid, che hanno approfondito le opportunità offerte dall’integrazione tra canali fisici e digitali. È emerso con chiarezza come il futuro del retail non possa essere costruito esclusivamente sull’adozione di nuove tecnologie, ma richieda una visione in cui innovazione e capitale umano procedano di pari passo. L’esperienza di Pinalli rappresenta un esempio concreto di questa evoluzione: un modello in cui strumenti digitali avanzati, analisi dei dati e soluzioni tecnologiche vengono messi al servizio delle persone, con l’obiettivo di rendere ogni interazione più efficace, personalizzata e significativa. In un contesto in cui i consumatori sono sempre più esigenti e consapevoli, la capacità di integrare tecnologia ed empowerment dei team di vendita diventa un fattore strategico per creare valore e differenziazione. La vera innovazione non consiste infatti nell’automazione fine a sé stessa, ma nella capacità di utilizzare gli strumenti digitali per liberare competenze, migliorare il servizio e rafforzare la relazione tra brand e cliente. È proprio in questa sintesi tra innovazione, cultura aziendale e collaborazione tra partner che si costruiscono le esperienze di acquisto più memorabili e durature

NUOVI ATTORI, NUOVE REGOLE DEL GIOCO

A rendere ancora più dinamico il mercato beauty è l’ingresso di una nuova generazione di operatori che stanno contribuendo ad ampliare i confini tradizionali del settore. Player come Luxury Lab Cosmetics, Naturalia Tantum, Clinicalfarma, hanno evidenziato come il mercato stia diventando sempre più aperto a modelli imprenditoriali, competenze e approcci differenti rispetto a quelli storicamente dominanti. Se per anni il settore è stato guidato principalmente dai grandi gruppi della cosmetica e della profumeria, oggi emergono realtà capaci di intercettare nuovi bisogni dei consumatori attraverso specializzazione, innovazione e una forte capacità di presidiare nicchie ad alto valore aggiunto. Un cambiamento che riflette l’evoluzione stessa del consumatore contemporaneo, sempre più attento a temi come ingredienti, personalizzazione, efficacia, sostenibilità e trasparenza. In questo scenario, il successo non dipende più soltanto dalla dimensione aziendale o dalla notorietà del marchio, ma dalla capacità di costruire proposte distintive e rispondere in modo puntuale a esigenze sempre più specifiche. L’ingresso di questi nuovi attori contribuisce così a rendere il mercato beauty più frammentato, competitivo e innovativo, accelerando la nascita di nuove categorie di prodotto e nuovi modelli di relazione con il consumatore finale.