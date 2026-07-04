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Otranto, si getta in mare per salvare i figli gemelli: muore un 54enne

I due bambini di 8 anni sono stati portati in salvo

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Luglio 2026 - 16:09
ambulanza
  • 21 sec
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fal


Il mare del Salento, mosso dal vento di maestrale, si è portato via la vita di un uomo di 54 anni che questa mattina, poco prima di mezzogiorno, ha cercato di salvare i suoi due figli gemelli di 8 anni, in difficoltà tra le onde.
La tragedia si è consumata nei pressi di un lido, dove l’uomo, originario di Maglie e residente a Sanarica, stava passando la mattinata con la famiglia. Vedendo i bambini in difficoltà in acqua, si è lanciato per raggiungerli e portarli in salvo. I due piccoli sono stati recuperati sani e salvi, ma per il padre le cose sono andate diversamente: una volta uscito dall’acqua, è stato colto da un malore che gli è risultato fatale.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, allertati dal bagnino, che insieme ad altre persone presenti ha tentato le manovre di rianimazione. Sono giunti anche i militari della guardia costiera e gli agenti di polizia del commissariato del borgo adriatico, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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