Sammichele di Bari, unico comune pugliese sul podio dei “rifiuti free”

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Un piccolo comune del barese conquista un riconoscimento nazionale che premia le buone pratiche in fatto di rifiuti, e la Regione Puglia non nasconde la soddisfazione. Sammichele di Bari è stato infatti premiato da Legambiente nazionale come Comune Rifiuti Free per la categoria demografica tra 5000 e 15000 abitanti, risultando l’unico comune pugliese a ricevere questo riconoscimento.

La notizia arriva dagli esiti della manifestazione di Legambiente dedicata al concorso nazionale per i Comuni ricicloni 2026, che si è tenuta a Roma lo scorso 2 luglio. Il titolo di Comune Rifiuti Free viene assegnato a chi supera la soglia del 65% di raccolta differenziata, portando la produzione di secco residuo pro-capite sotto i 75 chilogrammi per abitante all’anno.

Tra i comuni capoluogo iscritti al concorso, il dossier di Legambiente cita anche Andria, Barletta e Lecce, che pur avendo superato il 65% di raccolta differenziata registrano ancora una quantità di secco residuo pro-capite superiore ai 75 chilogrammi per abitante.

Non solo Sammichele di Bari, però, tra i riconoscimenti pugliesi. Durante l’evento del 2 luglio anche il Comune di Polignano a Mare è stato premiato, questa volta dal CIAL, il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, per le modalità di raccolta di plastica e metalli: la resa pro-capite registrata è di 1.100 grammi per abitante per gli imballaggi in alluminio, superiore alla media nazionale. Nel dossier Comuni ricicloni 2026 compare inoltre il Comune di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce, che ha ottenuto un riconoscimento dal Consorzio Biorepack per aver rafforzato il servizio di raccolta dei rifiuti e l’organizzazione del sistema porta a porta, migliorando la qualità della frazione organica raccolta grazie anche a una comunicazione efficace sulla buona pratica di conferire l’umido in shopper e sacchetti in bioplastica compostabile.

A commentare i risultati è l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento: “I miei complimenti al Comune di Sammichele di Bari che ha ricevuto da Legambiente nazionale il premio di Comune Rifiuti Free per la categoria demografica tra 5000 e 15000 abitanti, unico Comune pugliese a essere premiato. Un riconoscimento importante per una comunità che ha saputo assumere stili di vita in grado di ridurre la produzione di rifiuti e incrementare la raccolta differenziata”.

L’assessore ha poi aggiunto: “Iscrivendosi a un concorso come quello dei Comuni ricicloni di Legambiente nazionale gli stessi enti si mettono in gioco, offrendo una fotografia del percorso intrapreso per potenziare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti. Un percorso non semplice, soprattutto nei grandi comuni, ma che piano piano si sta radicando perché è ormai diffusa la consapevolezza che bisogna sprecare di meno e riciclare nel miglior modo possibile, per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e per attivare il circuito virtuoso dell’economia circolare”.