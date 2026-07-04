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Aeroporti, trionfo italiano: Roma Fiumicino e Venezia Marco Polo migliori aeroporti d’Europa

Sul tetto degli Aci Awards 2026

Pubblicato da: redazione | Ven, 3 Luglio 2026 - 13:38
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  • 51 sec
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L’Italia anche quest’anno è tra i premiati degli Aci Europe Best Airport Awards, l’annuale appuntamento, giunto alla 36esima edizione, che premia le best practices sia a livello generale in base alle capienze aeroportuali sia per categorie quali la digitalizzazione, l’innovazione in ottica ‘ecologica’ o la valorizzazione delle risorse umane.

Per quanto concerne la Penisola spiccano in particolare le due vittorie assolute di Roma Fiumicino, come scalo con una capacità oltre i 40 milioni di passeggeri, sia dell’aeroporto di Venezia nella categoria 10-25 milioni di passeggeri e del Marco Polo nella gestione dei flussi internazionali per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. I giudici hanno osservato che l’aeroporto non solo ha offerto un servizio e un’esperienza di altissimo livello per i Giochi, ma li ha utilizzati per integrare molte nuove pratiche nelle sue operazioni quotidiane e future, creando un’eredità a lungo termine di alte prestazioni e design inclusivo.

È una conferma quella del ‘Leonardo da Vinci’ che ha ricevuto per l’ottava volta dal 2018 e la quinta consecutiva l’Aci Europe Best Airport Award 2026 nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri.

Completano poi il successo italiano le menzioni d’onore dell’aeroporto di Milano Bergamo nella categoria Hr Excellence Award, che premia la gestione del personale dello scalo, e il ‘Sandro Pertini’ di Torino nella categoria tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri.

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