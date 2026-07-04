L’estate bollente è un salasso: per le famiglie italiane difendersi dal caldo è un lusso

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Il caldo estremo che ha colpito l’Italia costa fino a quasi 600 euro al mese a famiglia, tra maggiori consumi energetici e idrici e spese per beni e servizi finalizzati a far fronte alle temperature record delle ultime settimane. Lo afferma Assoutenti, che ha realizzato uno studio per capire come l’ondata eccezionale di caldo influisca sulle abitudini e sulle tasche delle famiglie italiane.

AUMENTO TARIFFE ELETTRICHE E ACCENSIONE ANTICIPATA E PROLUNGATA DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI

L’accensione anticipata dei condizionatori, ventilatori, deumidificatori, ecc., la maggiore durata dei tempi di utilizzo quotidiani di tali apparecchi e l’incremento delle tariffe elettriche causato dalla guerra in Iran – con le bollette dell’energia elettrica salite in media sul mercato libero del +8,4% su anno, mentre per i vulnerabili l’incremento deciso da Arera per il trimestre estivo è stato del +4,6% – comporta una maggiore spesa energetica stimabile tra +50 e +100 euro al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell’efficienza, del numero di split in casa, e delle ore di accensione.

MAGGIORI CONSUMI IDRICI (docce, irrigazione giardino, acqua potabile, ecc.)

Il caldo comporta anche una impennata dei consumi idrici, con un maggiore utilizzo dell’acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante, ecc., con un aggravio di spesa stimabile in +20/+30 euro al mese a famiglia.

MAGGIORI CONSUMI DI BIBITE, GELATI, FRUTTA FRESCA, ACQUA MINERALE

Le alte temperature impattano anche sui consumi alimentari, con un crescente ricorso a prodotti freschi e dissetanti, dalle bibite ai gelati, passando per la frutta fresca. Prodotti che, come rileva anche l’Istat attraverso il report sull’inflazione, stanno registrando sensibili rincari dei prezzi anche come conseguenza del conflitto in Medio Oriente. La maggiore spesa è stimata in +60/+80 euro al mese a famiglia.

MARE E PISCINE

Con il caldo i cittadini incrementano l’utilizzo di piscine e stabilimenti balneari per fuggire dall’afa in città, usufruendo dei relativi servizi offerti da tali strutture (lettini, ombrelloni, parcheggi, consumazioni alimentari, ecc.), con una spesa complessiva tra + 120 e i +200 euro a famiglia.

INTEGRATORI ALIMENTARI

Sempre più cittadini nei periodi di forte caldo ricorrono a integratori alimentari per affrontare le alte temperature, con una spesa stimata tra +20 e +40 euro.

PROTEZIONE SOLARE

Per difendersi dai raggi solari aumenta anche il consumo di prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle (spray, creme solari protettive, doposole, ecc.) per un costo tra i 30 e i 40 euro a nucleo.

AUTO E CLIMATIZZATORE

Il caldo spinge i cittadini ad un maggiore utilizzo delle auto private per i propri spostamenti, con le autovetture che vengono preferite ad altri mezzi di trasporto quali scooter, bici, bus, ecc. Maggiore uso delle auto equivale a crescenti consumi di carburante, con un incremento di spesa stimato in +40/+60 euro al mese a famiglia. Accendere il climatizzatore in auto, poi, comporta maggiori consumi di carburante fino al +30%, con una spesa aggiuntiva tra +20 e +40 euro al mese.

“Il caldo record che da giorni imperversa in Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare ad un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie – spiega il presidente Gabriele Melluso – Tuttavia è possibile contenere la spesa razionalizzando i consumi e ricorrendo ad espedienti che ci aiutino a combattere il caldo senza necessariamente mettere mano al portafogli”.