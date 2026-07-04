Turismo, dalla quiete dei boschi alla magia del luogo “sospeso” tra due confini: ecco Faeto

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Dalla quiete dei boschi alla magia del luogo “sospeso” tra due confini. Oggi siamo nel cuore del Subappennino Dauno, al confine tra Puglia e Campania. Qui sorge Faeto, uno dei borghi più affascinanti e particolari della provincia di Foggia. Con poco più di 700 abitanti, questo piccolo centro montano conserva un’identità unica, fatta di antiche tradizioni, una lingua che resiste al tempo e un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza. Adagiato sulle pendici del Monte Cornacchia, tra boschi secolari e vallate che nelle giornate più limpide permettono di scorgere persino il promontorio del Gargano, Faeto rappresenta una meta ideale per chi cerca un turismo lento, lontano dalle rotte più battute.

Un borgo dove si parla ancora francoprovenzale

La particolarità che rende Faeto davvero unico è la sua lingua. Insieme al vicino borgo di Celle di San Vito costituisce infatti una delle sole due isole linguistiche francoprovenzali della Puglia. Secondo la tradizione, il paese nacque nella seconda metà del XIII secolo quando Carlo I d’Angiò inviò una guarnigione di soldati provenzali a presidiare il vicino Castello di Crepacore durante l’assedio dei Saraceni di Lucera. Terminata la guerra, ai soldati fu concesso di stabilirsi definitivamente sul territorio insieme alle loro famiglie. Da quella presenza nacque una comunità che ancora oggi conserva la lingua francoprovenzale, riconosciuta ufficialmente come minoranza linguistica storica dalla legge italiana nel 1999. Passeggiando tra le vie del borgo non è raro sentire gli abitanti conversare ancora nella parlata locale, preziosa testimonianza di una storia lunga oltre sette secoli.

Il centro storico tra vicoli e antichi portali

Il centro storico di Faeto mantiene intatto il fascino dei piccoli paesi di montagna. Le sue strette viuzze si snodano tra case in pietra, antichi palazzi nobiliari e caratteristici archi, conosciuti dagli abitanti come “lo cunnùtte”, che segnano gli accessi più suggestivi del borgo. Passeggiando senza fretta si possono ammirare i portali scolpiti delle abitazioni storiche e raggiungere la Chiesa Madre del Santissimo Salvatore, principale luogo di culto del paese e punto di riferimento della comunità.

Bosco Difesa, il polmone verde dei Monti Dauni

Il vero tesoro naturale di Faeto è il Bosco Difesa, uno dei più importanti dell’intero territorio dei Monti Dauni e riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Su oltre 150 ettari si alternano faggi, querce, cerri, aceri, olmi, tigli e sorbi, mentre il sottobosco regala in primavera splendide fioriture di bucaneve, primule, anemoni, orchidee spontanee e rose canine. Anche la fauna è particolarmente ricca: qui vivono lupi, tassi, ghiri, scoiattoli e numerose specie di uccelli, tra cui il picchio rosso e il picchio verde. Il bosco è attraversato da sentieri escursionistici adatti a ogni livello, aree picnic e un interessante orto botanico che permette di conoscere la flora tipica dell’Appennino meridionale. Durante le passeggiate è possibile imbattersi anche negli antichi mulini a vento immersi nel verde, testimonianza della storia rurale del territorio.

Le sorgenti di acqua minerale

Faeto è conosciuto anche per le sue numerose sorgenti naturali, da sempre apprezzate per la purezza dell’acqua. Tra le più frequentate figurano la sorgente del Piscero, la Fonte di San Vito, dove nasce il fiume Celone, la Fontana dei Coppi e la Fontana Sciurtone, entrambe immerse nel bosco comunale. Sono luoghi perfetti per una sosta durante le escursioni, dove il silenzio della natura accompagna il suono dell’acqua che sgorga spontaneamente dalla montagna.

I sapori della tradizione faetana

La gastronomia rappresenta uno dei grandi motivi di richiamo del borgo. Faeto è famoso soprattutto per il suo prosciutto, considerato una delle eccellenze della salumeria pugliese e riconosciuto con marchi di qualità europei. Accanto al prosciutto trovano spazio numerosi altri salumi derivati dalla lavorazione del maiale, preparati secondo ricette tramandate da generazioni. La cucina locale valorizza inoltre i prodotti del bosco e le materie prime del territorio, mantenendo vive antiche tradizioni contadine.

Le sagre e gli eventi

Due appuntamenti raccontano meglio di ogni altro l’identità di Faeto. La Sagra del Prosciutto, che si svolge ogni anno ad agosto all’interno del Bosco Difesa, anima il paese con musica, degustazioni e stand gastronomici dove protagonista assoluto è il celebre prosciutto faetano. A febbraio, invece, si tiene la tradizionale Sagra del Maiale, evento profondamente legato alla cultura rurale locale che richiama visitatori da tutta la provincia e dalle regioni vicine. Chi arriva a Faeto scopre una Puglia diversa da quella delle spiagge e del mare. Qui sono i boschi, il silenzio, la montagna e le tradizioni secolari a conquistare il visitatore. Tra una lingua antica ancora viva, paesaggi incontaminati, sentieri immersi nella natura e una gastronomia che racconta la storia del territorio, Faeto rappresenta una delle destinazioni più autentiche dei Monti Dauni. Un piccolo borgo dove il tempo sembra rallentare e dove ogni stagione regala colori, profumi ed emozioni diverse.