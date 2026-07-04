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Bari, controlli sull’autotrasporto: scoperti mezzi irregolari. Scattano le multe

Il bilancio delle attività della Polizia Locale

Pubblicato da: redazione | Sab, 4 Luglio 2026 - 10:34
polizia locale
  • 58 sec
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Controlli della Polizia Locale di Bari sulle principali arterie cittadine in materia di autotrasporto. Nella giornata di venerdì 3 luglio 2026 gli agenti hanno effettuato una serie di verifiche mirate per accertare il rispetto delle nuove disposizioni normative entrate in vigore dal primo luglio.

Le novità riguardano, in particolare, l’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente di nuova generazione, il cosiddetto Gen2v2, anche sui veicoli con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali di merci in conto terzi o in attività di cabotaggio.

La misura è prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a-bis, del Regolamento CE 561/2006, così come modificato dal “Pacchetto Mobilità” del 2020. Il nuovo dispositivo consente di registrare automaticamente, attraverso il sistema di localizzazione satellitare, i passaggi di frontiera, la posizione del veicolo ogni tre ore di guida e di trasmettere i dati alle autorità di controllo tramite sistema DSRC.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a verifiche approfondite quattro veicoli. Tre sono risultati irregolari: due erano completamente privi di tachigrafo, mentre un terzo mezzo era equipaggiato con un vecchio tachigrafo di tipo analogico.

Per i tre conducenti sono scattate le sanzioni previste dall’articolo 179, commi 2 e 9, del Codice della Strada. Oltre alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, è stato disposto anche il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.

I controlli mirati proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa e aumentare la sicurezza sulle strade cittadine.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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