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Corpo trovato su costa libica, ipotesi sia il surfista salentino scomparso

Il cadavere presenta un'attrezzatura compatibile con quella di Mimmo Piepoli

Pubblicato da: redazione | Dom, 5 Luglio 2026 - 18:02
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  • 43 sec
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Sono passati più di due mesi da quel primo maggio in cui Mimmo Piepoli, 39 anni, di Erchie, è scomparso nelle acque di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf, e ora una notizia arrivata da migliaia di chilometri di distanza potrebbe finalmente dare una risposta a una vicenda che ha tenuto in sospeso famiglia e comunità.
Un cadavere è stato ritrovato in mare dinanzi alla costa libica di Daryana, a est di Bengasi. La segnalazione arriva da alcuni siti libici, che riportano le informazioni diffuse dall’Unità di soccorso marittimo Hatem Belhaj Ali. A dare l’allarme sarebbe stato un pescatore che si è imbattuto nel corpo durante le sue attività in mare. Le autorità italiane sono state informate del ritrovamento.
I dettagli raccolti finora alimentano l’ipotesi che possa trattarsi proprio del surfista salentino. Il corpo, secondo quanto riferiscono i siti libici, appare scheletrizzato, ma ha ancora indosso la muta ed è agganciato alla tavola da surf. Un’attrezzatura che risulterebbe compatibile con quella che Piepoli era solito utilizzare durante le sue uscite in acqua.
La salma è stata trasferita in ospedale, dove verranno avviate le procedure legali e mediche necessarie a stabilire l’identità con certezza. Sarà l’esame del DNA a fornire la risposta definitiva, confermando o escludendo che si tratti del corpo del kitesurfista di Erchie.

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