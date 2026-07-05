Sono passati più di due mesi da quel primo maggio in cui Mimmo Piepoli, 39 anni, di Erchie, è scomparso nelle acque di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf, e ora una notizia arrivata da migliaia di chilometri di distanza potrebbe finalmente dare una risposta a una vicenda che ha tenuto in sospeso famiglia e comunità.
Un cadavere è stato ritrovato in mare dinanzi alla costa libica di Daryana, a est di Bengasi. La segnalazione arriva da alcuni siti libici, che riportano le informazioni diffuse dall’Unità di soccorso marittimo Hatem Belhaj Ali. A dare l’allarme sarebbe stato un pescatore che si è imbattuto nel corpo durante le sue attività in mare. Le autorità italiane sono state informate del ritrovamento.
I dettagli raccolti finora alimentano l’ipotesi che possa trattarsi proprio del surfista salentino. Il corpo, secondo quanto riferiscono i siti libici, appare scheletrizzato, ma ha ancora indosso la muta ed è agganciato alla tavola da surf. Un’attrezzatura che risulterebbe compatibile con quella che Piepoli era solito utilizzare durante le sue uscite in acqua.
La salma è stata trasferita in ospedale, dove verranno avviate le procedure legali e mediche necessarie a stabilire l’identità con certezza. Sarà l’esame del DNA a fornire la risposta definitiva, confermando o escludendo che si tratti del corpo del kitesurfista di Erchie.
Corpo trovato su costa libica, ipotesi sia il surfista salentino scomparso
Il cadavere presenta un'attrezzatura compatibile con quella di Mimmo Piepoli
Sono passati più di due mesi da quel primo maggio in cui Mimmo Piepoli, 39 anni, di Erchie, è scomparso nelle acque di Porto Cesareo mentre praticava kitesurf, e ora una notizia arrivata da migliaia di chilometri di distanza potrebbe finalmente dare una risposta a una vicenda che ha tenuto in sospeso famiglia e comunità.