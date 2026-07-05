Mattone lento a Bari, per vendere una casa servono almeno quattro mesi

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Chi decide di mettere in vendita un appartamento a Bari deve armarsi di pazienza. Comprare e vendere casa richiede infatti tempi decisamente più lunghi rispetto alla media delle grandi metropoli del centro-nord. A rivelarlo sono le ultimissime analisi di gennaio 2026 elaborate dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che fotografano un mercato immobiliare nazionale stabile nei numeri complessivi, ma profondamente spaccato dal punto di vista della velocità delle transazioni.

Nelle grandi città italiane, il tempo medio necessario per concludere una compravendita si attesta oggi sui 108 giorni, un dato sostanzialmente identico a quello registrato esattamente un anno fa, quando la media si era fermata a 109 giorni. Dietro questo equilibrio statistico si nascondono però due Italie del mattone. Al vertice della classifica della rapidità si confermano Milano e Bologna: nel capoluogo lombardo bastano appena 88 giorni per cedere un immobile, mentre sotto le due torri ne occorrono 91, nonostante entrambe le città abbiano registrato un lieve rallentamento rispetto allo scorso anno (rispettivamente +5 e +12 giorni).

Lo scenario cambia radicalmente scendendo lungo la penisola. Bari si posiziona infatti tra le realtà più lente d’Italia con ben 126 giorni medi di attesa prima della firma del contratto, superata in questa particolare classifica negativa soltanto da Genova, maglia nera nazionale con 133 giorni di stasi. Un dato, quello barese, che testimonia una fase di riflessione del mercato locale, dove l’incrocio tra la domanda e l’offerta risente probabilmente di valutazioni economiche ancora rigide e di criteri di accesso al credito più selettivi da parte delle famiglie.

A rincuorare parzialmente gli operatori del settore è invece il dinamismo che si registra al di fuori dei confini delle grandi aree metropolitane. Nelle realtà dell’hinterland delle grandi città la media scende a 136 giorni, segnando un netto miglioramento rispetto ai 142 giorni di un anno fa, con punte di eccellenza nelle province di Firenze (109 giorni) e Verona (122 giorni). Un trend positivo che contagia anche i capoluoghi di provincia italiani: qui il tempo medio per vendere casa si attesta sui 127 giorni, accorciando l’attesa di ben 5 giorni rispetto alle rilevazioni dello scorso anno e aprendo a prospettive di ripresa per il resto del 2026.