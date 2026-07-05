Incidente ferroviario tra Andria e Corato, il 12 luglio la commemorazione. Ci sarà anche Mattarella

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Il 12 luglio sarà in Puglia la “Giornata in ricordo delle 23 vittime dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016”. La Giunta regionale ha avviato l’iter per l’istituzione permanente, attraverso una legge regionale, di una giornata dedicata alla memoria della tragedia ferroviaria avvenuta sulla tratta tra Andria e Corato.

L’obiettivo è onorare le vittime e mantenere viva la memoria collettiva di un evento che ha segnato profondamente la comunità pugliese, ma anche promuovere una riflessione sulla sicurezza nei trasporti, in particolare tra i più giovani, e rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché tragedie simili non si ripetano.

In vista del decimo anniversario dell’incidente, la Giunta ha inoltre stabilito che quest’anno sarà Andria il luogo principale della commemorazione. Alla cerimonia del 12 luglio parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La memoria è una storia viva, capace di tenere insieme le persone e di creare comunità”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. “L’istituzione della giornata del ricordo delle vittime della strage ferroviaria del 12 luglio tra Andria e Corato, dopo dieci anni, è il respiro che tiene vivo il ricordo di una giornata che ha segnato per sempre la storia della Puglia”.

Decaro ha poi sottolineato il valore della presenza del Capo dello Stato: “La Puglia è onorata di poter accogliere domenica prossima il presidente della Repubblica Mattarella, che con la scelta di essere qui insieme a noi e alle famiglie delle vittime si dimostra ancora una volta straordinario testimone di umanità”.

Foto repertorio